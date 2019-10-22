В Бишкеке 22 октября солнечно. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 46 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 69;

9.00-12.00 – отрезки улиц Ибраимова, Байтика Баатыра, Горького, Матросова;

9.00-13.00 – отрезок улицы Матросова, переулок Сумской;

9.00-18.00 – отрезки улиц Заводской, Рыскулова, Жумабека, Кулиева, Фучика, Чымкентская, переулок Краснознаменный;

9.30-19.00 – на улице Куренкеева (от улицы Тоголока Молдо до улицы Абдрахманова), жилмассив «Бакай-Ата»;

10.00-18.00 – отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Куренкеева, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Отмок-Ашуу, Сонкол, Иссык-Кол, Кергеташ, Оберон, Жайылган);

15.00-17.00 – отрезки улиц Медерова, Карасаева, переулки Гвардейский, Вишневый, Магнитогорский;

13.00-16.00 – отрезки улиц Скрябина, Элебаева, Байтика Баатыра, переулок Топографический.

до 23 октября в районе, ограниченном улицами Береговой, Новой, Мыскал, Садовой, Алтын-Бешик, Коммунаров;

до 25 октября в районе, ограниченном отрезками улиц Акиева, Шопокова, проспектов Чуй, Жибек Жолу.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова приглашает на выставку российской книги. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Проведен референдум по двум поправкам к Конституции

Фото из интернета

22 октября 1994 года в соответствии с указом президента КР от 21 сентября этого же года в стране проведен референдум по двум поправкам к Конституции Кыргызской Республики:

— изменения и дополнения к Конституции, законы КР и иные важные вопросы государственной жизни могут выноситься на референдум (всенародное голосование);

— законодательную власть в КР осуществляет Жогорку Кенеш, состоящий из двух палат:

Законодательного собрания в составе 35 депутатов, действующего постоянно и избираемого на основе представительства интересов всего населения республики;

Собрания народных представителей в составе 70 депутатов, работающего сессионно и избираемого на основе представительства территориальных интересов.

Международный день заикающихся людей

С 1998 года в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), около 1 процента населения планеты страдает от заикания.

Однако многим людям такой дефект речи не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Сделана первая ксерокопия

Фото из интернета

Честер Карлсон (США) работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон стал задумываться о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Первая в истории ксерокопия получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. После создания на ней статического заряда и облучения через стекло с нанесенной на него надписью пластинку перенесли на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».

Однако потребовались годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

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