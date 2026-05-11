Общество

Ужесточить наказание за гидроциклы, вырубку облепихи и грязные стоки хотят в КР

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект об усилении охраны озер, рек и водохранилищ. Документ предусматривает новые запреты, крупные штрафы и уголовную ответственность за загрязнение водоемов.

Согласно проекту, предлагается запретить использование на водоемах гидроциклов и скутеров с двухтактными двигателями. Исключение хотят сделать только для техники с четырехтактными и электрическими двигателями, транспорта спасателей и силовых структур.

Отдельный блок касается Иссык-Куля. Власти предлагают полностью запретить уничтожение зарослей облепихи, тростника и другой прибрежной растительности, включая расчистку пляжей, засыпку грунта и осушение болот.

На территории биосферной зоны Иссык-Куля хотят запретить работу пансионатов, кафе и других объектов без канализации и локальных очистных сооружений.

 Законопроект также предусматривает:

  • увеличение штрафов за выброс мусора возле водоемов;
  • усиление наказания за сброс неочищенных сточных вод;
  • конфискацию сетей и лодок за незаконную рыбалку;
  • ужесточение ответственности за браконьерство и использование синтетических сетей.

В некоторых случаях за загрязнение водоемов и уничтожение прибрежной экосистемы может грозить до восьми лет лишения свободы.

Авторы инициативы заявляют, что экосистемы Иссык-Куля, Сон-Куля, Сары-Челека и других озер испытывают критическое давление из-за туризма, сточных вод, мусора и браконьерства.
