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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 октября солнечно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 54 минут.

У кого намечается той

Нодирбек Каримов

Родился 19 октября 1970 года в городе Узгене. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
  • в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

24.kg
Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет мелодраму «Нежность Натахи» и сказку «Теремок»;
  • SomeWhere Bistro состоится концерт группы «Немного нервно» (Украина);
  • на стадионе имени Долона Омурзакова выступит Мот (Россия);
  • в ololoOrmonKhan пройдет Last Friday Party.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.

Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.

Открыт антибиотик стрептомицин

19 октября 1943 года Альбертом Шатцем (1920–2005) и Зельманом Ваксманом (1888–1973) выделен стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae.

Главной ценностью открытия стрептомицина явилось то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.

В 1952 году Ваксман награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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