В Бишкеке 19 октября солнечно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 54 минут.

У кого намечается той

Нодирбек Каримов

Родился 19 октября 1970 года в городе Узгене. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек ;

; на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда ;

; выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева ; Подробнее

; Подробнее в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет мелодраму «Нежность Натахи» и сказку «Теремок» ;

и сказку ; SomeWhere Bistro состоится концерт группы «Немного нервно» (Украина);

(Украина); на стадионе имени Долона Омурзакова выступит Мот (Россия);

(Россия); в ololoOrmonKhan пройдет Last Friday Party. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.

Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.

Открыт антибиотик стрептомицин

19 октября 1943 года Альбертом Шатцем (1920–2005) и Зельманом Ваксманом (1888–1973) выделен стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae.

Главной ценностью открытия стрептомицина явилось то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.

В 1952 году Ваксман награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».

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