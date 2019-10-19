В Бишкеке 19 октября солнечно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 54 минут.
У кого намечается той
Нодирбек Каримов
Родился 19 октября 1970 года в городе Узгене. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
- в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет мелодраму «Нежность Натахи» и сказку «Теремок»;
- SomeWhere Bistro состоится концерт группы «Немного нервно» (Украина);
- на стадионе имени Долона Омурзакова выступит Мот (Россия);
- в ololoOrmonKhan пройдет Last Friday Party.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Памятные даты
День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики
Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.
Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.
Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.
Открыт антибиотик стрептомицин
19 октября 1943 года Альбертом Шатцем (1920–2005) и Зельманом Ваксманом (1888–1973) выделен стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae.
Главной ценностью открытия стрептомицина явилось то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.
В 1952 году Ваксман награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».
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