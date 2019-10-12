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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Генпрокуратура: Атамбаев не заявил ходатайство о проведении суда без его участия

В Генпрокуратуре прокомментировали вчерашнее заседание суда по рассмотрению дела в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации незаконного освобождения Азиза Батукаева. 

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Напомним, основной обвиняемый — бывший глава государства отказался приезжать в суд. Предварительные слушания перенесены на 14 октября.

«В соответствии со статьей 270 УПК КР предварительное слушание по уголовному делу проводится по особо тяжким преступлениям, в совершении которых обвиняются Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева и другие. В зал судебного заседания явились обвиняемые Индира Джолдубаева, профессор Абдухалим Раимжанов, а также конвоем был доставлен бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев. Обвиняемый Алмазбек Атамбаев не был доставлен ввиду   того, что он отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ, о чем был составлен соответствующий акт», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В главном надзорном органе отмечают, что, согласно УПК КР, предварительное слушание уголовного дела может быть проведено в отсутствие обвиняемого по его ходатайству. «Однако такое ходатайство обвиняемым Алмазбеком Атамбаевым не было заявлено», — сообщают в ГП КР.

В связи с этим предварительное слушание уголовного дела отложено.

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Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму
Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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