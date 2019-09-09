Суд по модернизации ТЭЦ. Экс-глава МИД подтвердил: нота китайской стороны была

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В качестве свидетеля защиты пригласили экс-министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев спросил, можно ли считать нотой письмо из канцелярии советника посольства КНР по вопросам коммерции и торговли с настоятельной рекомендацией — назначить подрядчиком модернизации ТЭЦ Бишкека именно ТВЕА.

Эрлан Абдылдаев ответил, что обмен письмами и посланиями между диппредставительствами и МИД называется официальной корреспонденцией, в соответствии с Венской конвенцией. В это же определение входят ноты.

Он добавил, что письма дипмиссии считаются отражением позиции страны и могут восприниматься в отдельных случаях как нота. Чиновник пояснил, что письмо из посольства КНР, а именно канцелярии советника по вопросам торговли, было и носило характер ноты.

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Кроме того, Эрлан Абдылдаев подтвердил, что в МИД о заключении контракта с ТВЕА перед ратификацией основного соглашения писал депутат парламента, глава профильного комитета Кожобек Рыспаев.

Эрлан Абдылдаев также не смог вспомнить, чтобы его заместитель Аскар Бешимов (давал показания в суде ранее) предлагал взять кредит на модернизацию ТЭЦ не под гарантию правительства, а под гарантию одного из банков Кыргызстана.

«Желание улучшить любое соглашение — похвально, но я не могу припомнить, чтобы Аскар Бешимов выступал с каким-то предложением. Для этого как минимум надо оформить служебную записку», — подчеркнул он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.