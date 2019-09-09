16:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (439)

Суд по модернизации ТЭЦ. Экс-глава МИД подтвердил: нота китайской стороны была

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат Сапара Исакова о нарушении Конституции
В качестве свидетеля защиты пригласили экс-министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев спросил, можно ли считать нотой письмо из канцелярии советника посольства КНР по вопросам коммерции и торговли с настоятельной рекомендацией — назначить подрядчиком модернизации ТЭЦ Бишкека именно ТВЕА.

Эрлан Абдылдаев ответил, что обмен письмами и посланиями между диппредставительствами и МИД называется официальной корреспонденцией, в соответствии с Венской конвенцией. В это же определение входят ноты.

Он добавил, что письма дипмиссии считаются отражением позиции страны и могут восприниматься в отдельных случаях как нота. Чиновник пояснил, что письмо из посольства КНР, а именно канцелярии советника по вопросам торговли, было и носило характер ноты.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О личном между МИД и аппаратом президента

Кроме того, Эрлан Абдылдаев подтвердил, что в МИД о заключении контракта с ТВЕА перед ратификацией основного соглашения писал депутат парламента, глава профильного комитета Кожобек Рыспаев.

Эрлан Абдылдаев также не смог вспомнить, чтобы его заместитель Аскар Бешимов (давал показания в суде ранее) предлагал взять кредит на модернизацию ТЭЦ не под гарантию правительства, а под гарантию одного из банков Кыргызстана.

«Желание улучшить любое соглашение — похвально, но я не могу припомнить, чтобы Аскар Бешимов выступал с каким-то предложением. Для этого как минимум надо оформить служебную записку», — подчеркнул он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 455
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев выступал за снижение цены
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат Сапара Исакова о нарушении Конституции
Модернизация ТЭЦ. В суде допросили Токона Мамытова
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Разговоры о реконструкции шли с 1998 года
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев на депутатов не давил
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экс-спикер рассказал, как проходила ратификация
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто заставил китайцев поставить оборудование
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. В качестве свидетеля вызовут Эрлана Абдылдаева
Экс-глава ОАО «Электрические станции» вышел на свободу
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На экс-главу Госстроя никто не давил
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Драка возле супермаркета. Активисты на&nbsp;митинге требуют отставки главы МВД Драка возле супермаркета. Активисты на митинге требуют отставки главы МВД
Алмазбек Aтамбаев: Я&nbsp;недостаточно критически подошел к&nbsp;изучению преемника Алмазбек Aтамбаев: Я недостаточно критически подошел к изучению преемника
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; приглашает всех принять участие в&nbsp;забеге &laquo;Сохраним снежного барса&raquo; «Бакай Банк» приглашает всех принять участие в забеге «Сохраним снежного барса»
Технология 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Увеличены емкость и&nbsp;охват в&nbsp;регионах Технология 4G LTE от О!. Увеличены емкость и охват в регионах
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM