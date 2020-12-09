Цифра дня. 14 тысяч тонн металла осталось на ТЭЦ после модернизации

После модернизации ТЭЦ на территории станции осталось около 14 тысяч тонн демонтированных остатков металлических конструкций. Об этом сообщил директор ТЭЦ Андрей Воропаев.

По его словам, металлолом больше трех лет находится на территории предприятия. Это создает помеху в работе энергетиков.

Андрей Воропаев попросил руководителя аппарата правительства Бактыбека Аманбаева помочь в решении вопроса.

«Профильные государственные органы должны разработать проект решения по вывозу с территории электростанции металла», — поручил Бактыбек Аманбаев.