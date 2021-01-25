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Власть
Сюжет: Дело энергетиков

Модернизация ТЭЦ. В Верховном суде судьи и юристы устроили словесную перепалку

В Верховном суде началось судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Во время заседания между судьями и адвокатами произошла словесная перепалка.

Судьи попросили у прокурора заключение, а после заявили, что заседание откладывается, поскольку им необходимо ознакомиться с документом.

Адвокаты возмутились и попросили выдать им копии заключения. По их словам, заседание откладывается несколько месяцев и им также необходимо ознакомиться с заключением прокуратуры. Представитель защиты обвиняемых Рабига Садыкова заявила, что ранее суд отложили из-за прокурора, которому необходимо было ознакомиться с материалами.

Гособвинитель заявила, что не обязана давать текст своего выступления.

В итоге заседание отложили на 1 февраля.

По делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Нурбек Токтакунов требует оправдания Сапара Исакова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181049/
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