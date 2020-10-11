Задержан осужденный экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов

Задержан экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов, фигурант уголовного дела о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Салайдин Авазов в ночь с 5 на 6 октября был незаконно освобожден из мест лишения свободы.

Он будет доставлен в учреждение ГСИН, где будет дальше отбывать наказание.

Ранее Генпрокуратура распространила заявление, согласно которому все те, кто в ночь беспорядков с 5 на 6 октября покинули места содержания под стражей и отбывания наказания, обязаны были явиться в администрации органов и учреждений ГСИН.

В ночь на 6 октября из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.