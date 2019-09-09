Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат Сапара Исакова о нарушении Конституции

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Конституционная палата приняла к рассмотрению заявление адвоката бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбека Токтакунова о несоответствии Основному закону статей УПК КР, позволяющих продлевать срок заключения подсудимых под стражей. Юрист добавил, что нахождение в камере следственного изолятора свыше одного года и без мотивированного определения суда нарушает презумпцию невиновности и ее конституционный принцип.

Нурбек Токтакунов попросил суд обратиться с запросом в Конституционную палату относительно соответствия Основному закону норм УПК, нарушающих презумпцию невиновности.

Но гособвинение и представители потерпевшей стороны выступили против. Указав, что подобное ходатайство уже было и защита пытается надавить на суд, чтобы процесс был приостановлен.

В итоге председательствующая судья прошение Нурбека Токтакунова отклонила, упрекнув его в юридической безграмотности и процессуальных неточностях при составлении ходатайства.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.