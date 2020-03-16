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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков о реконструкции ТЭЦ за $200 миллионов

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе судебного заседания бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил, что следствие указывает, что компания TBEA предлагала модернизацию ТЭЦ за $200 миллионов. Однако в деле нет подтверждающих этот факт документов.

«Сейчас ТЭЦ работает в убыток. В деле нет ни одного документа, который бы доказывал, что ТВЕА предлагала реконструировать теплоэлектроцентраль за $200 миллионов. Свидетели указывают, что в 2010 году и речи не было о модернизации ТЭЦ и о том, что ТВЕА будет выполнять этот проект. Куда вы это денете, товарищи? Сам Мусажан Макелек говорит, что обсуждались вопросы строительства «Датка» и «Кемин», а также улучшение энергоснабжения юга Кыргызстана. Тогда были большие проблемы с транспортировкой электроэнергии, которую мы сами разрабатывали. Одной стране мы платили $10 миллионов, другой — $20 миллионов. Поэтому мы проводили переговоры о необходимости самостоятельного распоряжения электроэнергией, чтобы не прогонять ее через центральноазиатское кольцо. Как вы можете говорить, что было предложение на $200 миллионов?» — сказал Сапар Исаков.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146591/
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