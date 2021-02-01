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Власть
Сюжет: Дело энергетиков

Модернизация ТЭЦ. Судебное заседание снова отложили из-за неявки прокурора

В Верховном суде началось судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Заседание снова отложили. На этот раз из-за неявки прокурора. Секретарь процесса сказала, что гособвинитель отправилась на дисциплинарную комиссию, поэтому не может явиться на слушание.

Судебная коллегия решила перенести процесс на 16 февраля.

По делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Нурбек Токтакунов требует оправдания Сапара Исакова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181796/
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