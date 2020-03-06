Последние деньги TBEA за модернизацию ТЭЦ Бишкека перевели в декабре 2019 года

Последний транш за модернизацию ТЭЦ Бишкека перечислили TBEA в декабре 2019 года. Копию письма ОАО «Электрические станции» опубликовал адвокат Нурбек Токтакунов.

В документе, датированном 24 декабря 2019 года, отмечается, что 21 декабря 2019-го премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу завершения проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека. По итогам ОАО «Электрические станции» рекомендовано произвести окончательный платеж подрядчику.

Фото адвоката Нурбека Токтакунова/Facebook. Письмо «Электрические станции» в Минфин по оплате TBEA средств за модернизацию ТЭЦ

В письме энергокомпания просит у Министерства финансов направить заявку Экспортно-Импортному банку Китая на выплату TBEA $6 миллионов 254,9 тысячи в виде очередного транша и $19,3 миллиона гарантийной суммы.

Под письмом стоит подпись теперь уже бывшего директора ОАО «Электрические станции» Таалайбека Толубаева и исполняющего обязанности группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека Бектурсуна Качканкулова.

В пресс-службе «Электрических станций» обещали прокомментировать появившуюся информацию позднее.

Напомним, что Таалайбек Толубаев неожиданно ушел в отставку по собственному желанию в конце февраля 2020 года.

По модернизации ТЭЦ Бишкека возбуждено и рассматривается в суде второй инстанции уголовное дело. По версии следствия, предложение TBEA по модернизации теплоцентрали не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков. По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники.

Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.

