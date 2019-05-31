Консультанты и подрядчики скандального «КТ Мобайл». Что о них известно

Скандал вокруг «КТ Мобайл» обрастает новыми подробностями. Счетная палата выяснила, что необоснованные выплаты получали не только руководство компании, но и так называемые консультанты.

Ежемесячный фонд заработной платы в «КТ Мобайл» составляет 2 миллиона 227,2 тысячи сомов. Самый высокий должностной оклад у заместителя директора — 194,4 тысячи сомов, самый низкий — у специалиста по строительству — 22,1 тысячи сомов.

Консультационные расходы составили 587,7 тысячи сомов. В качестве консультантов нанимали частных предпринимателей, которые занимали должности в «КТ Мобайл» и получали там зарплату.

Согласно штатному расписанию

На первом заседании депутатской рабочей группы по изучению ситуации вокруг «КТ Мобайл» заместитель генерального директора компании Эрназар Иманкадыр уулу заявил, что зарплаты в 300 тысяч сомов, как говорилось ранее, ни у кого нет. Максимальный заработок — 157 тысяч сомов, а средний — 30-40 тысяч сомов.

Однако больше всех получал именно сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу — в Счетной палате назвали его реальный заработок.

По штатному расписанию ОсОО «КТ Мобайл» заместителю директора Эрназару Иманкадыр уулу установлен должностной оклад в 194 тысячи 410 сомов. На эту сумму с ним заключен трудовой договор.

Читайте по теме Скандал с «КТ Мобайл». Сыну Иманкадыра Рысалиева выплатили почти 1 миллион сомов

С января по апрель 2019 года Эрназару Иманкадыр уулу фактически начислено 972,1 тысячи сомов, в том числе и премия за первый квартал в размере ежемесячного оклада. После удержаний ему выплачено 787,6 тысячи сомов.

Каждый квартал сотрудникам выплачивалась премия в размере ежемесячного оклада. На вознаграждения потратили 922,3 тысячи сомов. При этом нет внутреннего документа, определяющего критерии оценки исполнения трудовых обязанностей и порядок оплаты труда и вознаграждения.

Обделили только директора ОсОО «КТ Мобайл» Нурбека Мукамбетова. Он не получал зарплату и другие вознаграждения.

Странные консультанты

Отдельного внимания заслуживают консультанты. Большинство из них являются работниками «КТ Мобайл», но это не помешало им заработать на оказании дополнительных услуг.

Счетная палата установила, что в заключенных договорах указаны общие виды услуг (юридические, технические, административные) без детальной расшифровки по видам работ в самом договоре или отдельном приложении к нему.

Читайте по теме Скандал с «КТ Мобайл». Новые подробности от Счетной палаты

Три индивидуальных предпринимателя — Дмитриенко, Акматов, Жавзмагийн, получив патент, в тот же день заключили договор с «КТ Мобайл» на оказание консультативных услуг сроком на три дня.

ИП Дмитриенко за техническое и программное обслуживание вычислительной и множительной техники получил 105 тысяч сомов. Совпадение ли, что руководитель технического департамента в «КТ Мобайл» Николай Дмитриенко? Его ежемесячный оклад — 145 тысяч 790 сомов.

ИП Акматов за услуги административного характера получил 91 тысячу сомов.

За аналогичные услуги ИП Жавзмагийн выплачено 70 тысяч сомов. ОсОО JTB consalting, где директором и учредителем значится Тамира Куанышовна Жавзмагийн, за процедуру отбора опорного оператора получило 48,5 тысячи сомов. По дополнительному соглашению компании выдали еще 49 тысяч сомов.

По данным Министерства юстиции, JTB consalting занимается уборкой помещений.

Фирма, зарегистрированная в мае 2018-го, заплатила только 200 сомов в виде сбора за вывоз мусора.

Тамира Куанышовна Жавзмагийн — еще один сотрудник «КТ Мобайл». Она руководит административной группой.

ИП Даньшина за услуги правового характера получила 146 тысяч 665 сомов, ИП Акенеев за подготовку проекта — 61 тысячу 485 сомов, ОсОО «Аукционный дом» за проведение аукциона — 14 тысяч сомов.

Сомнительные закупки

В «КТ Мобайл» не только не следили за выплатой зарплаты и премий, но и наплевали на закон о государственных закупках.

По информации Счетной палаты, закупки товаров, консультационных и других услуг с 2018 года до апреля 2019-го по 22 поставщикам и консультантам на общую сумму 1,5 миллиона сомов и $1,1 тысячи осуществлялись без соответствующих процедур.

Планом закупок ОсОО «КТ Мобайл» на этот год предусмотрено приобретение товаров, работ и услуг на 172 миллиона 938,3 тысячи сомов.

Из них 431,2 тысячи сомов по договору с ИП Ч.У.Омуракуновой за оказание услуги по разработке дизайна проекта офисного помещения. 215,6 тысячи сомов числятся дебиторской задолженностью из-за произведенной предоплаты.

Заключены договоры с победителями по итогам пяти конкурсов на 2 миллиона 386,9 тысячи сомов. Из этой суммы оплачено ОсОО «Сириус Строй» 381,6 тысячи сомов, ОсОО «Строй-Сервис-А.А.» — 238,8 тысячи сомов.

Учредителем «Сириус Строй» числится Тариел Рахманбердиевич Жолдошев, директором — Закирбек уулу Эламан. Компания часто получает государственные заказы. В 2018-м она заплатила 626,7 тысячи сомов в виде налогов, при этом из бюджета получила 18 миллионов 134,5 тысячи сомов.

Владельцем «Строй-Сервис-А.А.» является Асылбек Осконбаевич Маралбаев.

Таалайбек Осконбаевич Маралбаев в свое время выдвигался от СДПК в депутаты местного кенеша. Акылбек Осконбаевич Маралбаев в 2013 году занимал пост заместителя директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам.

В 2015-м Асылбека Маралбаева правительство Кыргызстана наградило почетной грамотой.

Ранее учредителем «Строй-Сервис-А.А.» был Айдарбек Сагынбекович Мендеев. Он обвиняется в коррупции по уголовному делу по ремонту Исторического музея.