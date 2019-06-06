Журналисты требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять решение об отставке Туйгунаалы Абдраимова с должности полпреда правительства в Чуйской области. Поводом стало поведение чиновника в селе Орок, куда он прибыл для урегулирования конфликта между местными жителями. Он нагрубил журналистам и отказался отвечать на вопросы корреспондента одного из информагентств, аргументируя это так: «Ваше лицо мне не нравится».
Это не первый случай, когда чиновники грубят, хамят и отказываются давать комментарии журналистам.
24.kg вспоминает самые громкие случаи.
Не любитель юбок
В августе 2018 года сотрудник мэрии Бишкека Рустам Бейшеналиев нагрубил журналистке ОТРК Бурулай Пусурманкуловой. Корреспонденты программы «Ала-Тоо 24» просили чиновника прокомментировать ситуацию по сносу незаконных построек. Бейшеналиев несколько раз ответил, что комментарии не дает. После настойчивых просьб журналистки ответить он заявил: «Не докапывайтесь! Уберите микрофон».
Юбку сначала на штаны поменяйте, потом поговоримСотрудник мэрии Рустам Бейшеналиев журналистке ОТРК
Журналист опубликовала видео на своей странице в соцсетях. Чиновника уволили.
«Пройдемте в... туалет»
Отличается своей нелюбовью к представителям СМИ и член ЦИК Кайрат Осмоналиев. Он частенько в соцсетях вступает в перепалки с журналистами и другими пользователями, особенно когда критикуют его деятельность.
Журналисту 24.kg Юлии Костенко он предложил вместе сходить в... туалет. Ему не понравился вопрос о том, почему эскиз для депутатских значков выполнен с несоответствием — лучи солнечного диска развернуты в другую сторону.
Давайте я сейчас в туалет пойду, а вы за мной ходите и пишите, что член ЦИК неправильно мочится.
Он также заявил, что журналисты «поднимают хайп не по делу» и «достали» его.
Позже член ЦИК позвонил и извинился перед журналистом, сказав, что лежит в больнице.
Сам ты келесоо
Депутаты Жогорку Кенеша тоже недолюбливают журналистов за неудобные вопросы. Но если одни игнорируют и не отвечают на вопросы, то другие откровенно хамят представителям СМИ. Особо отличился Тазабек Икрамов. Он назвал журналиста агентства Sputnik «келесоо» (идиот, придурок).
Инцидент между журналистом и водителем нардепа произошел в сентябре прошлого года. Машину, на которой передвигается народный избранник, остановили за нарушение сотрудники дорожной милиции. Между водителем и инспектором началась перепалка, которую снял на видео журналист. Увидев это, нарушитель напал на корреспондента, стал отбирать телефон, угрожать и оскорблять. Депутат признался, что это его водитель, но ответственность за произошедшее возложил на журналиста.
«Я вообще не участвовал в инциденте, а почему попал на видео? Зачем вы так делаете? Человечные люди, даже если знают про чью-то вину, будут это скрывать... Ну какой же ты идиот!» — цитирует нардепа СМИ.
Никакой ответственности за свои слова депутат не понес, как, впрочем, и за другие свои нелепые высказывания.
«Какашки» и «дерьмо» от Атамбаева
Все рекорды без преувеличения принадлежат экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Ни в какое сравнение с предыдущими героями этой публикации он не идет. Чего только в свой адрес ни наслушались от него не только журналисты, но и правозащитники, оппоненты, политики, предшественники и соратники, даже главы других стран.
Накануне выборов президента в 2017 году Алмазбек Атамбаев в интервью Euronews заявил: «В 2010-м, когда нам сделали блокаду на полтора месяца со стороны Казахстана, у нас даже были человеческие жертвы. Блокада — это плохая вещь». На это высказывание в соседнем государстве сильно обиделись.
В 2016 году на праздновании Дня независимости Атамбаев обвинил своих бывших соратников — членов ВП во лжи, клевете и призвал привлечь их к ответственности.
Тогда же он поставил под сомнение легитимность избрания Розы Отунбаевой президентом переходного периода. «Неправда, что граждане тогда сделали полностью осознанный выбор. Большинство избирателей даже не знали, что на референдуме 2010-го они выбирают еще и президента переходного периода: ни в одном избирательном бюллетене не было не то что фамилии кандидата, а даже намека на выборы президента», — заявил Алмазбек Атамбаев. В знак протеста Роза Отунбаева покинула сцену.
Журналистам доставалось от Атамбаева чаще и больше всего. Многомиллионные иски против издания Zanoza, оскорбления в адрес редакторов и корреспондентов 24.kg, Kloop.kg, Fergana.ru и других.
На самой первой пресс-конференции в качестве президента в 2012-м он призвал корреспондента Fergana.ru Екатерину Иващенко «прочистить око» и сравнил журналистов с мухами и пчелами.
На последующих пресс-конференциях представителям СМИ тоже доставалось. Неудобные вопросы всегда вызывали бурю эмоций у экс-главы государства, которую он не мог сдержать. В 2015 году на вопрос о миллионном иске против журналиста Дайырбека Орунбекова Атамбаев призвал корреспондентов «фильтровать базар». Тогда же он заявил, отвечая на вопрос о возможных волнениях весной 2016-го: «Весной не дождетесь. Ни ты, ни Бакиевы. Передай давним друзьям».
На пресс-конференции в 2016 году Атамбаев стал еще более изощренным, обвинив издание Kloop.kg в том, что оно «заведомо обманывает» своих читателей. Комментируя колонку Данияра Айтмана о поправках в Конституцию экс-президент сказал, что у него сложилось ощущение, что он «наступил на какашку».
«Вы знаете, почему-то столько дерьма среди политиков и, извиняюсь, конечно, среди журналистов. Это плохо для страны... За семь лет столько нервов и крови выпили — не проблемы государства, а вот это дерьмо, которое есть среди политиков и людей, которые себя считают журналистами» — а это цитата из его выступления во время официальной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Упоминал бывший глава государства фекалии и на летней пресс-конференции в июле 2017-го. «Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло как всегда, ушло после выборов», — эмоционально высказался он, вспомнив слово, за которое его уже однажды упрекали. Тогда Атамбаев оправдывался тем, что слово это хоть и грубое, но вполне литературное.
На прощальной пресс-конференции он также упомянул «дерьмо» всуе. «Лучше молодое правительство пинать. Не ищите вокруг только грязь и дерьмо. За шесть лет Кыргызстан станет совершенно другой страной, увидите», — сказал Атамбаев, обращаясь к журналистам.
Таких перлов в копилке экс-президента много. Все и не вспомнишь. Даже сложив полномочия, Алмазбек Атамбаев не перестает использовать эти слова в лексиконе.
Перед некоторыми журналистами он уже извинился за свои оскорбления.