Журналисты требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять решение об отставке Туйгунаалы Абдраимова с должности полпреда правительства в Чуйской области. Поводом стало поведение чиновника в селе Орок, куда он прибыл для урегулирования конфликта между местными жителями. Он нагрубил журналистам и отказался отвечать на вопросы корреспондента одного из информагентств, аргументируя это так: «Ваше лицо мне не нравится».

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В знак протеста в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #Абдраимов_кетсин. Журналисты выкладывают свои фотографии с подписью: «Я журналист, и мне нравится мое лицо. Но мне не нравится лицо нашей власти!»

Это не первый случай, когда чиновники грубят, хамят и отказываются давать комментарии журналистам.

24.kg вспоминает самые громкие случаи.

Не любитель юбок

В августе 2018 года сотрудник мэрии Бишкека Рустам Бейшеналиев нагрубил журналистке ОТРК Бурулай Пусурманкуловой. Корреспонденты программы «Ала-Тоо 24» просили чиновника прокомментировать ситуацию по сносу незаконных построек. Бейшеналиев несколько раз ответил, что комментарии не дает. После настойчивых просьб журналистки ответить он заявил: «Не докапывайтесь! Уберите микрофон».

Юбку сначала на штаны поменяйте, потом поговорим Сотрудник мэрии Рустам Бейшеналиев журналистке ОТРК

Журналист опубликовала видео на своей странице в соцсетях. Чиновника уволили.

«Пройдемте в... туалет»

Отличается своей нелюбовью к представителям СМИ и член ЦИК Кайрат Осмоналиев. Он частенько в соцсетях вступает в перепалки с журналистами и другими пользователями, особенно когда критикуют его деятельность.

Журналисту 24.kg Юлии Костенко он предложил вместе сходить в... туалет. Ему не понравился вопрос о том, почему эскиз для депутатских значков выполнен с несоответствием — лучи солнечного диска развернуты в другую сторону.

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Давайте я сейчас в туалет пойду, а вы за мной ходите и пишите, что член ЦИК неправильно мочится.

Он также заявил, что журналисты «поднимают хайп не по делу» и «достали» его.

Позже член ЦИК позвонил и извинился перед журналистом, сказав, что лежит в больнице.

Сам ты келесоо

Депутаты Жогорку Кенеша тоже недолюбливают журналистов за неудобные вопросы. Но если одни игнорируют и не отвечают на вопросы, то другие откровенно хамят представителям СМИ. Особо отличился Тазабек Икрамов. Он назвал журналиста агентства Sputnik «келесоо» (идиот, придурок).

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Инцидент между журналистом и водителем нардепа произошел в сентябре прошлого года. Машину, на которой передвигается народный избранник, остановили за нарушение сотрудники дорожной милиции. Между водителем и инспектором началась перепалка, которую снял на видео журналист. Увидев это, нарушитель напал на корреспондента, стал отбирать телефон, угрожать и оскорблять. Депутат признался, что это его водитель, но ответственность за произошедшее возложил на журналиста.

«Я вообще не участвовал в инциденте, а почему попал на видео? Зачем вы так делаете? Человечные люди, даже если знают про чью-то вину, будут это скрывать... Ну какой же ты идиот!» — цитирует нардепа СМИ.

Никакой ответственности за свои слова депутат не понес, как, впрочем, и за другие свои нелепые высказывания.

«Какашки» и «дерьмо» от Атамбаева

Все рекорды без преувеличения принадлежат экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Ни в какое сравнение с предыдущими героями этой публикации он не идет. Чего только в свой адрес ни наслушались от него не только журналисты, но и правозащитники, оппоненты, политики, предшественники и соратники, даже главы других стран.

Накануне выборов президента в 2017 году Алмазбек Атамбаев в интервью Euronews заявил: «В 2010-м, когда нам сделали блокаду на полтора месяца со стороны Казахстана, у нас даже были человеческие жертвы. Блокада — это плохая вещь». На это высказывание в соседнем государстве сильно обиделись.

В 2016 году на праздновании Дня независимости Атамбаев обвинил своих бывших соратников — членов ВП во лжи, клевете и призвал привлечь их к ответственности.

Тогда же он поставил под сомнение легитимность избрания Розы Отунбаевой президентом переходного периода. «Неправда, что граждане тогда сделали полностью осознанный выбор. Большинство избирателей даже не знали, что на референдуме 2010-го они выбирают еще и президента переходного периода: ни в одном избирательном бюллетене не было не то что фамилии кандидата, а даже намека на выборы президента», — заявил Алмазбек Атамбаев. В знак протеста Роза Отунбаева покинула сцену.

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В том же году в мае на праздновании Дня матери Атамбаев «прошелся» по двум правозащитницам — Толекан Исмаиловой и Азизе Абдирасуловой, назвав их «грантоедами» и обвинив в попытке дестабилизации в республике. Они подали в суд, но проиграли. В апреле 2019 года бывший глава государства попросил прощения у правозащитниц.

Журналистам доставалось от Атамбаева чаще и больше всего. Многомиллионные иски против издания Zanoza, оскорбления в адрес редакторов и корреспондентов 24.kg, Kloop.kg, Fergana.ru и других.

На самой первой пресс-конференции в качестве президента в 2012-м он призвал корреспондента Fergana.ru Екатерину Иващенко «прочистить око» и сравнил журналистов с мухами и пчелами.

На последующих пресс-конференциях представителям СМИ тоже доставалось. Неудобные вопросы всегда вызывали бурю эмоций у экс-главы государства, которую он не мог сдержать. В 2015 году на вопрос о миллионном иске против журналиста Дайырбека Орунбекова Атамбаев призвал корреспондентов «фильтровать базар». Тогда же он заявил, отвечая на вопрос о возможных волнениях весной 2016-го: «Весной не дождетесь. Ни ты, ни Бакиевы. Передай давним друзьям».

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На пресс-конференции в 2016 году Атамбаев стал еще более изощренным, обвинив издание Kloop.kg в том, что оно «заведомо обманывает» своих читателей. Комментируя колонку Данияра Айтмана о поправках в Конституцию экс-президент сказал, что у него сложилось ощущение, что он «наступил на какашку».

«Вы знаете, почему-то столько дерьма среди политиков и, извиняюсь, конечно, среди журналистов. Это плохо для страны... За семь лет столько нервов и крови выпили — не проблемы государства, а вот это дерьмо, которое есть среди политиков и людей, которые себя считают журналистами» — а это цитата из его выступления во время официальной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Упоминал бывший глава государства фекалии и на летней пресс-конференции в июле 2017-го. «Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло как всегда, ушло после выборов», — эмоционально высказался он, вспомнив слово, за которое его уже однажды упрекали. Тогда Атамбаев оправдывался тем, что слово это хоть и грубое, но вполне литературное.

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На прощальной пресс-конференции он также упомянул «дерьмо» всуе. «Лучше молодое правительство пинать. Не ищите вокруг только грязь и дерьмо. За шесть лет Кыргызстан станет совершенно другой страной, увидите», — сказал Атамбаев, обращаясь к журналистам.

Таких перлов в копилке экс-президента много. Все и не вспомнишь. Даже сложив полномочия, Алмазбек Атамбаев не перестает использовать эти слова в лексиконе.

Перед некоторыми журналистами он уже извинился за свои оскорбления.