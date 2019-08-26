Являются сватами. В МВД подтвердили родственные связи замминистра с Матраимовыми

Заместитель министра внутренних дел Памир Асанов действительно является родственником Райымбека Матраимова. Информацию 24.kg подтвердили в МВД.

По данным ведомства, Памир Асанов приходится сватом семье Матраимовых.

«Сестра Райымбека Матраимова Фарида выдала дочь за сына Памира Асанова. До того как дети заключили брак, замглавы МВД не знал и не общался с семьей Матраимовых. Памир Асанов — кадровый офицер, служит в органах внутренних дел с 1986 года», — сообщили в МВД.

Ранее в соцсетях муссировалась информация о родственных связях нового заместителя министра с семьей Матраимовых. Однако официально ее в МВД не подтверждали.

Напомним, Памир Асанов пришел на должность замминистра внутренних дел вместо Курсана Асанова, которого обвинили в предательстве интересов кыргызской милиции. До этого он занимал должность начальника следственной службы МВД.