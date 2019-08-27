Юристы призывают создать госкомиссию по расследованию событий в Кой-Таше

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали события в Кой-Таше 7-8 августа и установили, что задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводилось с нарушениями действующего законодательства. Они обратились с письмом на имя президента КР Сооронбая Жээнбекова.

Юристы подчеркивают, что «Адилет» занимает нейтральную позицию в этом деле, и заявляют, что «Атамбаев должен обязательно понести юридическую ответственность за многочисленные и беспредельные, с точки зрения права, действия».

Мы поддерживаем решительную позицию властей о привлечении А.Атамбаева к уголовной ответственности. При этом мы настаиваем на том, чтобы все действия властей проводились в строгом соответствии с действующим законодательством. Юристы правовой клиники «Адилет»

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В частности, как отмечают эксперты, непонятно до сих пор, почему принудительный привод Атамбаева как свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева был осуществлен силами спецназа «Альфа» ГКНБ КР, а не спецподразделением МВД КР.

«Изначально расследование уголовного дела по незаконному освобождению проводила следственная служба МВД КР. Требование явиться на допрос и вручение повестки осуществлялось силами органов внутренних дел. МВД КР обладает более значительными силами и ресурсами по сравнению с ГКНБ для проведения подобного рода мероприятий. МВД имеет в своем распоряжении подразделения специального назначения, которые привлекаются для проведения различных мероприятий, в том числе специальных операций», — напоминают в «Адилете».