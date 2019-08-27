Юристы призывают создать госкомиссию по расследованию событий в Кой-Таше

Юристы правовой клиники «Адилет» проанализировали события в Кой-Таше 7-8 августа и установили, что задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева проводилось с нарушениями действующего законодательства. Они обратились с письмом на имя президента КР Сооронбая Жээнбекова.
Юристы подчеркивают, что «Адилет» занимает нейтральную позицию в этом деле, и заявляют, что «Атамбаев должен обязательно понести юридическую ответственность за многочисленные и беспредельные, с точки зрения права, действия».
Мы поддерживаем решительную позицию властей о привлечении А.Атамбаева к уголовной ответственности. При этом мы настаиваем на том, чтобы все действия властей проводились в строгом соответствии с действующим законодательством.Юристы правовой клиники «Адилет»
«Изначально расследование уголовного дела по незаконному освобождению проводила следственная служба МВД КР. Требование явиться на допрос и вручение повестки осуществлялось силами органов внутренних дел. МВД КР обладает более значительными силами и ресурсами по сравнению с ГКНБ для проведения подобного рода мероприятий. МВД имеет в своем распоряжении подразделения специального назначения, которые привлекаются для проведения различных мероприятий, в том числе специальных операций», — напоминают в «Адилете».
Кроме того, именно подразделения МВД КР специализируются на пресечении массовых беспорядков и владеют для этих целей особым снаряжением в виде щитов, шлемов, резиновых дубинок. Задачи, стоящие, согласно законодательству республики, перед ГКНБ КР, хоть и смежные, но несколько иные.Юристы правовой клиники «Адилет»
Юристы отметили, что 13 августа на пресс-конференции глава ГКНБ Орозбек Опумбаев заявил, что «по положению «Альфа» является антитеррористическим высококвалифицированным специальным подразделением, которое не должно было привлекаться к штурму и принудительному приводу экс-президента». При этом он сослался на отдельные пункты положения, позволяющие привлекать спецназ. В частности, речь шла о спецоперации по ликвидации террористов в центре Бишкека в июле 2015 года и про аналогичную операцию в Жайылском районе в 2017-м.
Однако в данном случае речь шла о доставлении Атамбаева на допрос в качестве свидетеля, но никак не об антитеррористической операции.
В «Адилете» отметили, что в результате безответственных и некомпетентных решений руководства силовых структур по использованию малых сил спецназа «Альфа» для обеспечения принудительного привода Атамбаева погиб заместитель командира подразделения, шестеро захвачены и многие избиты.
«Кроме того, «Альфа» понесла значительные репутационные потери не только в Кыргызстане, но и за пределами нашей страны. Перечисленные выше действия властей по отношению к спецназу «Альфа», когда настоящих патриотов нашей страны, офицеров используют для достижения политических целей, наносят беспрецедентный урон национальной безопасности Кыргызстана», — подчеркнули юристы.
Эксперты добавили, что в законодательных актах Кыргызстана отсутствует определение понятия «специальная операция». Вместе с тем в Законе КР «О противодействии терроризму» раскрывается значение термина «антитеррористическая операция».
Юристы также недоумевают, почему ГКНБ не отозвал своих сотрудников, охранявших бывшего президента. По уставу, телохранители обязаны были применить огнестрельное оружие, чтобы защитить объект.
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Алмазбек Атамбаев не должен получить шанс приобрести статус политического узника.Юристы правовой клиники «Адилет»
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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.