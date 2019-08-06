Кем и когда выдавались лицензии на месторождение Солтон-Сары

В правительстве Кыргызстана рассказали, когда и кем выдавались лицензии на месторождение Солтон-Сары и почему изменился подход в работе с инвесторами.

Во главу угла поставлен принцип государственного подхода и поддержки инвесторов. В этой связи в основные положения лицензирования включены нормы, которые предусматривают обязательную долю государства на конкурсные и аукционные объекты недр. Эта принципиальная позиция выработана на основе изучения подобного опыта, приводившего часто к конфликтным ситуациям между населением и инвесторами.

Для обеспечения успешной и эффективной совместной работы нужно, чтобы в каждом горнодобывающем предприятии была доля государства.

Zhong Ji Mining Company ведет работу на месторождении Солтон-Сары с 2009 года.

Там имеются два участка — Алтынтор и Бучук.

ОсОО «Китайско-Кыргызская компания Zhong Ji Mining Company» выдана лицензия № 2387 АР 20 декабря 2009-го до 9 февраля 2020-го на право пользования недрами Бучукской площади с целью геологоразведочных работ на золото.

Первоначальная лицензия на право пользования недрами выдана директором Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Капаром Курманалиевым в 2009 году.

В последующем лицензия продлевалась Замирбеком Эсенамановым в 2011-м, Дуйшенбеком Зилалиевым — в 2014-м, Суйунтбеком Аликеевым — в 2018-м.

Последняя лицензия выдана 9 февраля прошлого года в период работы правительства во главе с Сапаром Исаковым.

Размер площади — 1,5 тысячи гектаров. Общие выплаты составили 211,9 миллиона сомов.

Еще одна лицензия 3228 АЕ выдана ОсОО Zhong Ji Mining Company от 4 февраля 2013-го до 4 февраля 2033-го на право пользования недрами с целью разработки золота на месторождении Солтон-Сары (участок Бучук).

Лицензия на право пользования недрами выдана директором Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Ишимбаем Чунуевым.

Размер площади — 44,07 гектара. Запасы руды — 3 миллиона 571,9 тысячи тонн. Общее количество золота — 12 тысяч 52,88 килограмма.

Напомним, что 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании Zhong Ji Mining. Число собравшихся составляло около 300 человек.

Позже между местными жителями и сотрудниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что все спорные вопросы должны решаться в правовом русле. С послом КНР встретился вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Местные жители не хотят идти на уступки и фактически выдвинули властям ультиматум.