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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (146)

Конфликт на месторождении Солтон-Сары. 19 работников выписаны из больницы

19 работников китайской компании выписаны из Нарынской областной объединенной больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

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Один местный житель находится в отделении травматологии областной больницы.

Кроме того, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии за медицинской помощью обратились 28 пострадавших работников Zhong Ji Mining. После оказания первичной медицинской помощи они направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, что 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались около 300 жителей сел Нарынского района, которые озвучили требования приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining. Позже между местными жителями и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил разобраться в обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.
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