Общество

В Оше открыли новую мечеть на 2 тысячи мест

В Оше состоялась торжественная церемония открытия мечети имени молдо Рахматулла кары, рассчитанной на 2 тысячи прихожан. В мероприятии принял участие азирети муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров, сообщает ДУМК.

На открытии также присутствовали вице-мэр Оша Эрнис Толтоев, депутаты городского кенеша, представители муфтията из разных областей страны и духовенство города.

Новая мечеть была возведена за три года силами местных жителей и отвечает всем современным требованиям. 

В своей речи Азирети Муфтий подчеркнул важную роль имамов в жизни общества и призвал их к активной работе с населением.

«Намаз — это благо, дарованное человечеству. Призываю всех имамов тесно взаимодействовать с местными общинами и проводить просветительскую работу, опираясь на специально изданные муфтиятом книги по актуальным социальным вопросам», — отметил Абдулазиз кары Закиров.

В ходе церемонии муфтий вручил благодарственные письма тем, кто внес вклад в строительство мечети. Кроме того, ряд имамов города Ош, отличившихся многолетним трудом и примерным служением, были отмечены почетными грамотами и денежными премиями.

Приглашенные гости поздравили жителей микрорайона с открытием нового духовного центра, выразив надежду, что мечеть станет местом укрепления единства и согласия.

В Кыргызстане насчитывается около 4 тысяч мечетей. 
