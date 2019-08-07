Горно-металлургический профсоюз не может проверить месторождение Солтон-Сары. Об этом 24.kg сообщил председатель Центрального комитета профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, на месторождении работает более 200 китайских рабочих и около 130 местных. Это неправильно.

«С нашей безработицей, отсутствием спроса на работу и при этом наличием соответствующих квалифицированных специалистов, не говоря об обычной рабочей силе, это соотношение нелогично и несправедливо», — пояснил Эльдар Таджибаев.

Он добавил, что регулирование трудовых отношений тоже требует корректировки в сторону соответствия нормам законодательства КР. «К нам уже обращаются работники с жалобами, но без создания профсоюза мы неправомочны посещать объект и требовать соблюдения законов», — отметил Эльдар Таджибаев.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались около 300 жителей сел Нарынского района, которые озвучили требования приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении. Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил разобраться в обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.