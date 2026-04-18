Неожиданно. Мадонна впервые за 20 лет вернулась на сцену фестиваля Коачелла

Мадонна впервые за 20 лет вернулась на сцену фестиваля Коачелла. Совместное выступление певицы вместе с хедлайнером фестиваля Сабриной Карпентер стало сюрпризом для зрителей.

Мадонна вместе с Карпентер спела Vogue и Like a prayer. Дуэт также исполнил песню Bring Your Love из нового альбома Мадонны Confessions on a Dance Floor: Part II, который выйдет 3 июля.

Мадонна пошутила, что она впервые выступает с человеком, ниже ее ростом: «Спасибо за этот опыт». Певица также рассказала, что надела на нынешнее выступление те же корсет, сапоги и куртку, что были на ней на Коачелле 20 лет назад — тогда она стала первой настоящей звездой, согласившейся принять участие в фестивале.