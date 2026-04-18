Общество

Неожиданно. Мадонна впервые за 20 лет вернулась на сцену фестиваля Коачелла

Мадонна впервые за 20 лет вернулась на сцену фестиваля Коачелла. Совместное выступление певицы вместе с хедлайнером фестиваля Сабриной Карпентер стало сюрпризом для зрителей.

Фото ВВС. Мадонна впервые за 20 лет вернулась на сцену фестиваля Коачелла

Мадонна вместе с Карпентер спела Vogue и Like a prayer. Дуэт также исполнил песню Bring Your Love из нового альбома Мадонны Confessions on a Dance Floor: Part II, который выйдет 3 июля.

Мадонна пошутила, что она впервые выступает с человеком, ниже ее ростом: «Спасибо за этот опыт». Певица также рассказала, что надела на нынешнее выступление те же корсет, сапоги и куртку, что были на ней на Коачелле 20 лет назад — тогда она стала первой настоящей звездой, согласившейся принять участие в фестивале.
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 апреля: дожди, местами с грозами
В Джети-Огузском районе 110 семей получили по 150 тысяч сомов по соцконтракту
Торага Жогорку Кенеша пригласил бизнес Саксонии инвестировать в Кыргызстан
В Оше открыли новую мечеть на 2 тысячи мест