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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (155)

Конфликт на Солтон-Сары. Дорога открыта, ситуация стабильная

Ситуация после конфликта на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области стабильная, перекрытия дороги нет. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что после переговоров с местными жителями принято решение приостановить деятельность компании на месяц — до окончания разбирательства.

«В регионе ситуация стабильная, никаких перекрытий дороги нет. Общественная безопасность находится под контролем правоохранительных органов. Местные жители заявляют, что они будут находиться в селе Кара-Чий Нарынского района до выполнения их требований», — отметили в аппарате кабмина.

В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Вчера акция протеста продолжилась. На место выехали вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев. Однако местные жители отказались от переговоров и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Вчера же посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.
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