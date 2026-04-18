Американские миллиардеры доминируют в рейтинге богатейших людей мира

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index каждый день показывает, как меняется список самых богатых людей планеты. В 2026 году мировое богатство все сильнее концентрируется в руках технологических магнатов, а разрыв между ними и остальным миром продолжает расти.

Ежедневно аналитики формируют список самых богатых людей планеты, отслеживая состояние 500 миллиардеров по всему миру и обновляя рейтинг после закрытия торгов в Нью-Йорке.

В 2026 году на вершине рейтинга уверенно удерживается Илон Маск — его состояние оценивается в более чем полтриллиона долларов — $665 миллиардов — благодаря активам в Tesla, SpaceX и сфере искусственного интеллекта.

Однако в марте этого года, по данным Forbes, состояние Маска оценивалось в рекордные $839 миллиардов.

Вслед за ним идут основатели Google Ларри Пейдж ($291 миллиард) и Сергей Брин ($270 миллиардов), а также Джефф Безос (Amazon) ($270 миллиардов) и Марк Цукерберг (Meta) ($243 миллиарда). В десятке лидеров также — Ларри Эллисон (Oracle), Майкл Делл, Дженсен Хуанг (NVIDIA), французский бизнесмен Бернар Арно (LVMH) и Джим Уолтон (Walmart).

Американские миллиардеры уверенно доминируют: восемь из десяти лидеров рейтинга — граждане США. Основные состояния сосредоточены в технологическом секторе — Tesla, Google, Amazon, Meta, Oracle, Dell и NVIDIA формируют основу списка. Единственным европейцем в ТОР-10 остается француз Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy), чье состояние заметно сократилось из-за падения акций люксового сегмента.

Отмечается, что их состояния меняются на миллиарды долларов буквально за сутки, это подчеркивает зависимость глобального богатства от колебаний фондовых рынков и успехов крупнейших компаний. И судя по текущей динамике, в ближайшие годы именно технологические лидеры будут определять, кто окажется на вершине списка самых богатых людей мира.