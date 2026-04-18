О работе ситуационного центра и контроле за улицами Бишкека рассказали в ГУВД

В столице в рамках проекта «Безопасный город — безопасная страна» активно функционирует ситуационный центр службы общественной безопасности ГУВД Бишкека.

Центр играет ключевую роль в обеспечении правопорядка, осуществляя круглосуточный мониторинг центральных улиц, парков, торгово-развлекательных комплексов и мест массового скопления людей.

Сотрудники центра в режиме реального времени отслеживают оперативную обстановку и фиксируют подозрительные действия. При выявлении нарушений информация незамедлительно передается ближайшим нарядам милиции, что позволяет патрульным службам максимально быстро прибывать на место и задерживать правонарушителей.

Использование интеллектуальных систем видеонаблюдения значительно повысило эффективность профилактики и раскрываемости преступлений в городе.

Пресс-служба ГУВД Бишкека напоминает жителям и гостям столицы, что общественный порядок находится под постоянным контролем. Любое правонарушение будет зафиксировано техническими средствами, а виновные лица — привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.