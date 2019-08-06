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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (144)

Конфликт на Солтон-Сары. Еще 19 китайских рабочих обратились за медпомощью

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО) за медицинской помощью обратились 19 рабочих китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining, пострадавших во время конфликта на месторождении Солтон-Сары. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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По его данным, они самостоятельно обратились в медучреждение. Сейчас их осматривают врачи для установки диагноза. 

В ведомстве напомнили, что в Нарынскую областную объединенную больницу госпитализированы еще 20 человек, 19 из них — китайские рабочие. Еще один переведен на амбулаторное лечение.

Кроме того, на джайлоо Солтон-Сары дежурят три бригады скорой медицинской помощи. Они приняли 29 местных жителей с повышенным давлением. «С травмами обращений нет», — отметили в пресс-центре.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались около 300 жителей сел Нарынского района, которые озвучили требования приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении. Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. 

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил разобраться в обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.
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