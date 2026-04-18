Торага Жогорку Кенеша пригласил бизнес Саксонии инвестировать в Кыргызстан

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках официального визита в Германию встретился с представителем федеральной земли Саксония в Берлине Маркусом Франке. Стороны обсудили укрепление межрегиональных связей и привлечение инвестиций, сообщает пресс-служба парламента.

Спикер подчеркнул значимость партнерства с Саксонией, напомнив о меморандуме, подписанном два года назад между Иссык-Кульской областью и округом Северная Саксония. Одним из приоритетных направлений он назвал образовательную сферу, отметив высокий академический потенциал вузов Дрездена, Лейпцига и Хемница.

Особое внимание Марлен Маматалиев уделил экономическим успехам Кыргызстана. Он сообщил, что если в 2020 году объем ВВП составлял $8,3 миллиарда, то по итогам прошлого года он превысил $22,6 миллиарда.

«За последние четыре года средний рост экономики составил 10,2 процента. Международные резервы страны впервые превысили $10 миллиардов, а кредитный рейтинг повышен до уровня «В+». Это свидетельствует об устойчивости экономики и росте доверия инвесторов», — заявил торага, пригласив немецкий бизнес к реализации совместных проектов.

Также спикер отметил рост роли женщин в политике КР, подчеркнув, что в нынешнем созыве парламента их доля превысила 30 процентов.

Маркус Франке, в свою очередь, подтвердил, что Кыргызстан является приоритетным направлением для сотрудничества. Он отметил важность прямых контактов между предпринимателями и деятелями культуры для укрепления гуманитарных и экономических связей.

По итогам встречи стороны выразили готовность к активной реализации намеченных планов.