Том Круз снова сыграет в «Топ Ган 3». Paramount подтвердила запуск проекта

Том Круз вернется к роли пилота Мэверика в «Топ Ган 3». Компания Paramount официально подтвердила работу над проектом.

Фото Paramount Pictures. Том Круз снова сыграет в «Топ Ган 3»

Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, работавший над предыдущими частями боевика. А 63-летний Том Круз снова сыграет Пита «Мэверика» Митчелла.

Имя режиссера картины пока неизвестно. Предполагается, что им может стать Джозеф Косински — именно он снял вторую часть франшизы «Топ Ган: Мэверик». Фильм вышел в 2022 году и собрал кассу в $1,5 миллиарда, несмотря на то, что многие кинотеатры были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Дата выхода и подробности сюжета пока не раскрываются.