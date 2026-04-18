Общество

В Джети-Огузском районе 110 семей получили по 150 тысяч сомов по соцконтракту

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области 110 участников программы «Социальный контракт» получили сертификаты на 150 тысяч сомов для запуска собственного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Средства выделены в рамках господдержки малообеспеченных семей. В церемонии вручения принял участие заместитель министра Камчыбек Досматов. Он подчеркнул, что абсолютное большинство участников программы — 94,2 процента — составляют женщины из сельской местности.

В ходе мероприятия были отмечены успехи прошлых лет.

Доход 14 участников программы уже превысил 1 миллион сомов в год. 

В качестве примера привели Айнуру Талипову из Каракола, которая в 2022 году открыла клининговую компанию «Жаркыра» и создала более 100 рабочих мест.

«Уверен, что и среди вас есть будущие предприниматели, которые добьются высоких доходов», — напутствовал новых участников Камчыбек Досматов.

Проект «Социальный контракт» был запущен в 2022 году. В его рамках семьям, получающим пособия, выдавалось по 100 тысяч сомов для открытия бизнеса, а с прошлого года сумма была увеличена до 150 тысяч сомов. В текущем году более 13 тысяч семей по всей стране планируют начать свое дело в рамках данной программы.
