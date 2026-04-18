Для улучшения ОС. Microsoft готовит обновление меню «Пуск» в Windows 11

Редактор Windows Central Зак Боуден со ссылкой на собственные источники поделился новой информацией о крупном обновлении меню «Пуск» для Windows 11. Разработка ведется в рамках проекта под внутренним кодовым названием «Windows K2», который призван улучшить операционную систему и вернуть доверие пользователей к Windows.

Дизайн нового «Пуска» во многом будет напоминать текущую реализацию, но при этом в настройках появится значительно больше возможностей для персонализации меню. Например, теперь можно будет вручную выбрать подходящий размер меню «Пуск»: компактный или расширенный. Сейчас система выбирает один из вариантов в зависимости от размера дисплея.

Кроме этого, пользователи смогут отключать целые блоки в меню «Пуск», если они не нужны. Не используете раздел «Рекомендуем»? Не закрепляете иконки в меню? Хотите скрыть список всех приложений? В новой версии меню «Пуск» можно будет скрыть любой из этих разделов в настройках Windows 11, тем самым оставив перед глазами только самое важное.

Известно, что новый «Пуск» будет построен на современной платформе WinUI 3. Ожидается, что меню станет более быстрым и отзывчивым. Разработчики хотят, чтобы «Пуск» открывался моментально даже в моменты повышенной нагрузки на процессор. Текущая реализация в таких условиях может открываться несколько секунд.

Улучшения производительности положительно скажутся на поиске. Пользователи смогут открыть «Пуск» и сразу начать набирать запрос, не боясь, что система пропустит первые буквы.