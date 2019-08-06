15:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (145)

Вопросы безопасности на месторождениях находятся на контроле премьера

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев держит на особом контроле реализацию решения Совета безопасности «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Читайте по теме
Инвентаризацию всех лицензий на месторождения поручил провести президент

Правительство Кыргызстана своим приоритетным направлением видит решение копившихся годами серьезных проблем в горнодобывающей отрасли и всей сфере недропользования, в числе которых неэффективное взаимодействие между органами местного самоуправления, инвесторами и местным населением, препятствующее развитию сектора.

Чиновники проводят соответствующую работу по реализации решения Совбеза, в том числе по совершенствованию регулирующего сферу недропользования законодательства.

Напомним, на заседании Совета безопасности 30 января глава государства Сооронбай Жээнбеков поручил провести инвентаризацию всех месторождений, заявив, что за последние восемь лет в отношении должностных лиц ГКПЭН и частных предпринимателей возбуждено около 100 уголовных дел.

Сообщение аппарата кабмина последовало сегодня после того, как в Нарынской области обострилась ситуация вокруг месторождения Солтон-Сары. Местные жители продолжают акцию протеста и требуют вывезти работников и технику китайской компании Jhong Ji Mining.

На встречу с нарынчанами выехали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Чиновники правительства совместно с представителями органов местной власти предприняли попытку провести переговоры с жителями региона. Однако сельчане отказались и выдвинули требования.

Жители Нарынской области требуют вывезти с территории месторождения сотрудников китайского предприятия и остановить работы. Они заявили чиновникам, что сами сделают это, если власти не выполнят их требование в течение ближайших трех часов.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на Солтон-Сары. Еще 19 китайских рабочих обратились за медпомощью
Конфликт на месторождении Солтон-Сары. В больницу поступили 20 человек
Конфликт на месторождении Солтон-Сары. Ситуацию контролирует МВД
Конфликт на месторождении Солтон-Сары. На место выехал Кубатбек Боронов
Центрально-азиатская урановая компания об экологической безопасности
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в&nbsp;Кыргызстане Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в Кыргызстане
Бизнес
2&nbsp;новых магазина O!Store открыты в&nbsp;Чуйской области 2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке