Вопросы безопасности на месторождениях находятся на контроле премьера

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев держит на особом контроле реализацию решения Совета безопасности «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

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Правительство Кыргызстана своим приоритетным направлением видит решение копившихся годами серьезных проблем в горнодобывающей отрасли и всей сфере недропользования, в числе которых неэффективное взаимодействие между органами местного самоуправления, инвесторами и местным населением, препятствующее развитию сектора.

Чиновники проводят соответствующую работу по реализации решения Совбеза, в том числе по совершенствованию регулирующего сферу недропользования законодательства.

Напомним, на заседании Совета безопасности 30 января глава государства Сооронбай Жээнбеков поручил провести инвентаризацию всех месторождений, заявив, что за последние восемь лет в отношении должностных лиц ГКПЭН и частных предпринимателей возбуждено около 100 уголовных дел.

Сообщение аппарата кабмина последовало сегодня после того, как в Нарынской области обострилась ситуация вокруг месторождения Солтон-Сары. Местные жители продолжают акцию протеста и требуют вывезти работников и технику китайской компании Jhong Ji Mining.

На встречу с нарынчанами выехали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Чиновники правительства совместно с представителями органов местной власти предприняли попытку провести переговоры с жителями региона. Однако сельчане отказались и выдвинули требования.

Жители Нарынской области требуют вывезти с территории месторождения сотрудников китайского предприятия и остановить работы. Они заявили чиновникам, что сами сделают это, если власти не выполнят их требование в течение ближайших трех часов.