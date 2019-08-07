Медики закончили дежурство на джайлоо Солтон-Сары

Медицинские бригады закончили дежурство на джайлоо Солтон-Сары. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, решение принято из-за отсутствия обращений. Всего за время дежурства обратились 34 местных жителя. В основном они жаловались на головную боль, повышенное давление. С травмами обращений не было.

В ведомстве добавили, что 6 августа 19 китайских рабочих золоторудной компании выписались из Нарынской областной объединенной больницы.

«Они высказали желание продолжить лечение в Бишкеке. В государственные организации здравоохранения они не обращались, получают амбулаторное лечение в частных медицинских центрах столицы», — отметили в Минздраве.

Напомним, что в Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Вчера акция протеста продолжилась. На место выехали вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев. Однако местные жители отказались от переговоров и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Вчера же посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.