Конфликт на Солтон-Сары. Китайская компания вывозит технику и рабочих

Китайская компания Zhong Ji Mining, работающая на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области, вывозит технику и иностранных рабочих. Информацию об этом 24.kg подтвердили в аппарате правительства.

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Уточняется, что на место вновь выехал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что сейчас на месторождении находятся более 150 местных жителей. Они требуют, чтобы к ним приехал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сегодня стало известно, что деятельность горнодобывающего предприятия Zhong Ji Mining Company на месторождении Солтон-Сары приостановлена. Решение принято на основании соответствующего заключения Госэкотехинспекции, несмотря на то, что ранее глава кабмина заявлял, что «инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы компании».

В Нарынской области 5 августа собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайское предприятие Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.

Вчера акция протеста продолжилась. На место выехали вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев. Однако местные жители отказались от переговоров и фактически выдвинули ультиматум. Они потребовали вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы.

Вчера же посольство Китая выступило с резким заявлением по поводу происходящего. Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайское предприятие Zhong Ji Mining.