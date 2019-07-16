Бегут, бегут! Кто, когда и почему покинул Кыргызстан

Бывший секретарь Совета обороны и экс-глава ГКНБ Бусурманкул Табалдиев стал основным фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Только накануне МВД объявило его в розыск, хотя о том, что он исчез из страны, было известно как минимум две недели назад. Расследование, напомним, возобновили в январе 2019 года. Обвинения предъявлены целой группе разномастных экс-чиновников, которых уже допросили. Некоторых из них арестовали.
Бусурманкул Табалдиев скрылся. По некоторым данным, генерал-полковник прячется в Турции. Сможет ли следствие добиться его экстрадиции — этот вопрос вызывает большие сомнения.
24.kg решило напомнить, кто еще из политиков и не только бежал из республики после объявленной главой государства Сооронбаем Жээнбековым борьбы с коррупцией в феврале 2018-го.
Омурбек Бабанов. А я иду, шагаю по Москве
возбудила два уголовных дела за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. В Оше 28 сентября во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» в выступлении Омурбека Бабанова прозвучала фраза, которая стала поводом для возбуждения уголовного преследования.
Второй эпизод — вместе с Канатом Исаевым он проходит обвиняемым по делу о попытке насильственного захвата власти. Позже дело Бабанова выделили в отдельное производство.
Есть еще уголовное дело, которое расследует Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Омурбеку Бабанову инкриминируют какие-то незаконные дела в его банке «Кыргызстан».
Четвертое уголовное дело касается получения многомиллионного кредита для строительства торгово-развлекательного центра «Азия Молл», который, как известно, аффилирован с беглым политиком.
Несмотря на возбужденные дела, объявлять в розыск его власти Кыргызстана до сих пор не решились. Уже находясь за пределами родины, Омурбек Бабанов сложил полномочия лидера фракции и сдал депутатский мандат. А позже заявил, что и вовсе уходит из большой политики. Но вскоре передумал.
отменил решение.
Аскарбек Шадиев. Вброд в США
Шадиев покинул республику в июне 2018 года. Он вброд перешел границу с Таджикистаном, в Худжанде предъявил дипломатический паспорт, сел в самолет и улетел. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по присвоению $30 тысяч. Эти средства были выделены для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.
В ноябре по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. В декабре суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Надира Сатыгул кызы. Гоа — второй дом
опубликовала видеообращение, где рассказала, что за ней велась слежка, на телефон поступали непонятные звонки от неизвестных. И она была вынуждена покинуть страну.
«Я рассказала Алмазбеку Атамбаеву, и он мне посоветовал пока уехать из республики. Но я не сбегала. Я обязательно вернусь. Все документы я оставила Алмазбеку Атамбаеву», — сказала женщина.
По некоторым сведениям, хранитель социал-демократических финансовых тайн обосновалась на Гоа.
Икрамжан Илмиянов. Больше не рулит
объявили в розыск в октябре прошлого года.
Долго скрываться Икрамжан Илмиянов не смог, уже в октябре его нашли. Он прятался в Казани (Татарстан, Россия). Задержанного этапировали в Бишкек. Сейчас он в СИЗО ГКНБ дожидается начала судебного процесса.
Адамкул Жунусов. Нашли и вернули на родину
доставлен в столицу Кыргызстана из Баку (Азербайджан) в декабре прошлого года.
Его объявила в розыск Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Экс-чиновнику вменяется злоупотребление должностным положением. Дело на него возбудили в рамках объявленной Сооронбаем Жээнбековым борьбы с коррупцией.
«С 2013 по 2016 год, занимая должность председателя ГТС, он организовал устойчивую коррупционную связь с представителями одной из частных компаний и другими должностными лицами ведомства», — сообщают в следствии.
Сейчас Жунусов содержится в следственном изоляторе, несмотря на тяжелое состояние здоровья (перенес инсульт). Меру пресечения ему изменять суд отказывается.
Калыбек Эльтуйбасов. Жертва политических преследований
Эльтуйбасов вынужден был уехать из страны. Он с семьей обосновался в США. Однако его задержала полиция за нарушение миграционного законодательства. КР попыталась добиться экстрадиции родственника Аиды Саляновой. Но американские власти отказали, объяснив свое решение тем, что «коррупция широко распространена в республике, что позволяет кабмину сфабриковать улики и обвинения для достижения желаемого приговора».
Эрнис Чоткараев. Прикарманил деньги и был таков
скрылся, прикарманив приличную сумму — штрафы по 1 тысяче 350 делам об административных правонарушениях.
По версии следствия, Чоткараев вместе с сотрудниками Октябрьского райсуда Бишкека организовал целую схему по делам о нетрезвом вождении. Судья проводил судебные заседания по субботам, вызывал помощников, секретарей, рассматривал дела. Деньги от выплаченных штрафов присваивал. А дела уничтожал. Пропажу материалов объяснял тем, что они исчезли после потопа в архиве суда. Хотя никакого потопа не было.
Нурлан Ашимбеков. Сделка с совестью
Его обвиняют в вымогательстве взятки в $50 тысяч у бывшего заместителя СГО Данияра Дунганова за изменение ему меры пресечения и положительное решение при вынесении приговора.
Когда дело передали в суд, подсудимый не явился на заседание. В связи с этим Ашимбекова объявили в розыск.