В ЦИК не знают, где сын главного бухгалтера предвыборного штаба СДПК

В ЦИК не знают, где член Центризбиркома, сын главного бухгалтера предвыборного штаба СДПК Надиры кызы Сатыгул Адилет Сатыгулов. На последнее заседание комиссии он не явился.

В Центризбиркоме 24.kg рассказали, что глава комиссии Нуржан Шайлдабекова продемонстрировала доверенность от его имени, но самого Адилета Сатыгулова больше недели никто не видел.

В интервью телеканалу «Апрель» экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что о скандальной предвыборной кассе знала бухгалтер штаба СДПК. По его словам, женщина взяла отпуск без содержания и уехала в другую страну, потому что боится за свою жизнь. МВД начало проверку данных об угрозах главному бухгалтеру Надире кызы Сатыгул.

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Пятнадцатого ноября адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов в социальной сети опубликовал данные избирательной кассы штаба Сооронбая Жээнбекова, где указаны многомиллионные суммы в сомах и долларах.

Согласно этим данным, кандидат в президенты израсходовал на предвыборную кампанию 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона. В официальном же отчете, направленном в ЦИК, указаны расходы в 158 миллионов сомов.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева ранее назвала документ фейком и отметила, что аппарат главы государства не будет комментировать подобные новости. Сам Алмазбек Атамбаев подтвердил, что документ подлинный.