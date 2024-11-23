Во Внуково задержали кыргызстанца, пытавшегося сбежать от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, в подмосковных Раменках задержанный за попытку дачи взятки 29-летний таксист Эрнист Азамат уулу сбежал из отделения полиции через дырку в заборе, но был снова пойман в аэропорту Внуково.

Он работал в службе такси в районе Раменок. Наряд ДПС остановил его за то, что он выехал на встречную полосу. Мигрант попытался дать правоохранителям взятку, за это его задержали. Его доставили в полицию, но он сбежал через дырку в заборе. После этого его объявили в розыск. Отмечается, что в последний момент его снова обнаружили в аэропорту Внуково — едва он не улетел на родину.