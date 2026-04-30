В Сокулуке задержан подозреваемый в хранении психотропных веществ

Факт незаконного хранения психотропных веществ выявили сотрудники милиции в Сокулукском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в незаконном хранении психотропных веществ

По ее данным, 14 февраля поступила информация о том, что на стационарном посту ГАИ в селе Ак-Жол были обнаружены психотропные вещества. На место выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является синтетическим каннабиноидом MDMB-4en-PINACA общей массой 2,697 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

Подозреваемого установили, им оказался И.Д., 2004 года рождения. Он задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается.