Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор: что обсуждали

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов. Общение президентов было откровенным и деловым, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

По данным СМИ, Владимир Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал.

Глава РФ рассказал лидеру США о ситуации в зоне боевых действий в Украине, и отметил, что «цели СВО будут достигнуты, Россия предпочла бы сделать это путем переговоров». По его словам, для урегулирования Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на известные, изложенные ранее предложения.

Дональд Трамп сказал Путину, что сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка, оба президента высказали оценки поведению Киева и Зеленского, «который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта».

Президент РФ также сообщил, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а получила от Украины чуть более 500 тел. Также он рассказал Трампу «о сугубо террористических методах Киева по атакам на гражданские объекты».

Трамп изложил Путину свое мнение о ситуации на Ближнем Востоке, Путин назвал правильным решение Вашингтона продлить режим прекращения огня вокруг Ирана, что должно помочь стабилизации обстановки, и сказал, что вариант с наземной операцией против Ирана был бы совсем неприемлемым и опасным.

Президенты США и России также говорили об обширных перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.