Выставка туризма и гостеприимства BITF 2026 открывается в Бишкеке

В Бишкеке на площадке «Жаштык Арены» сегодня открывается первая международная специализированная выставка туризма и сферы гостеприимства — Bishkek International Tourism Fair (BITF 2026). Об этом сообщает Агентство по развитию туризма КР.

По его данным, это новая платформа для развития туристического потенциала Кыргызстана и Центральной Азии, которая объединит представителей туристической индустрии, госструктур и международного бизнеса.

Выставочная площадка соберет около 140 локальных и международных компаний. В рамках экспозиции будет представлен туристический потенциал всех семи областей страны, включая уникальные природные маршруты, культурное наследие и перспективные направления для развития отрасли.

Особое место в экспозиции займут национальные стенды Индии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Участники продемонстрируют свои туристические возможности, инвестиционный потенциал и культурное разнообразие.

Отмечается, что выставка направлена на продвижение Кыргызстана как привлекательного туристического направления, развитие международного сотрудничества и создание новых деловых связей в сфере туризма и гостеприимства.