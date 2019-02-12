Черная касса СДПК. Главбух рассказала, кому оставила все документы

Главный бухгалтер избирательного штаба кандидата в президенты Кыргызстана Сатыгул кызы Надира призналась в своем видеообращении, кому оставила все документы и почему вынуждена была уехать из страны.

По ее словам, после ареста экс-советника руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова за Сатыгул кызы Надирой стали следить, на телефон поступали непонятные звонки от неизвестных лиц.

«Я рассказала Алмазбеку Атамбаеву, и он мне посоветовал пока уехать из страны. Но я не сбегала. Я обязательно вернусь. Все документы я оставила Алмазбеку Атамбаеву», — сообщила Сатыгул кызы Надира.

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Напомним, 15 ноября адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов в социальной сети опубликовал данные кассы штаба, где указаны многомиллионные суммы в сомах и долларах.

Согласно опубликованным данным, кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков израсходовал на предвыборную кампанию 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона. В официальном отчете ЦИК названа сумма в 158 миллионов сомов.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева ранее назвала документ фейком и отметила, что аппарат главы государства не комментирует фейковые новости. Алмазбек Атамбаев подтвердил, что документ подлинный.