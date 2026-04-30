10:01
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Экономика

В ЕАЭС обнулили ввозную таможенную пошлину на импорт самолетов

Страны ЕАЭС на 12 лет обнулили ввозную таможенную пошлину на импорт самолетов по предложению Казахстана. Об этом сообщает Министерство торговли РК.

Напомним, в едином таможенном объединении при импорте большинства товаров из третьих стран на территорию стран Союза действуют единые ставки ввозной таможенной пошлины.

Действующая ставка пошлины составляла от 7,5 процента до 12,5 процента от таможенной стоимости самолета.

Казахстан мотивировал иницативу развитием мультимодального транзитного хаба. Она затрагивает освобождение импорта грузовых воздушных судов от таможенных пошлин и налогов грузовых воздушных судов. Страны ЕАЭС поддержали предложение — беспошлинный режим будет действовать 12 лет.

По оценке Минторга РК, потребность казахстанских перевозчиков составляет 130 грузовых бортов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372482/
просмотров: 309
Версия для печати
Популярные новости
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Тенге и&nbsp;рубль обновили максимумы 2026&nbsp;года: курсы валют на&nbsp;29&nbsp;апреля Тенге и рубль обновили максимумы 2026 года: курсы валют на 29 апреля
В&nbsp;Чаткале начали строить каскад ГЭС и&nbsp;солнечной электростанции В Чаткале начали строить каскад ГЭС и солнечной электростанции
Три месторождения в&nbsp;Иссык-Кульской области выставлены на&nbsp;аукцион Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены на аукцион
Бизнес
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
В&nbsp;Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с&nbsp;участием 190 стран В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
30 апреля, четверг
10:00
Чужие во дворе: как наказать за вторжение в частную собственность Чужие во дворе: как наказать за вторжение в частную соб...
09:51
Алое безумие в Кыргызстане: фото и видео маковых полей взорвали соцсети
09:46
Атака на Иран. Трамп на брифинге опять перепутал страны, теперь Украину и ИРИ
09:37
Выставка туризма и гостеприимства BITF 2026 открывается в Бишкеке
09:22
Доллар и рубль дешевеют: курс валют в обменках и Нацбанке на 30 апреля