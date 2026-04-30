В ЕАЭС обнулили ввозную таможенную пошлину на импорт самолетов

Страны ЕАЭС на 12 лет обнулили ввозную таможенную пошлину на импорт самолетов по предложению Казахстана. Об этом сообщает Министерство торговли РК.

Напомним, в едином таможенном объединении при импорте большинства товаров из третьих стран на территорию стран Союза действуют единые ставки ввозной таможенной пошлины.

Действующая ставка пошлины составляла от 7,5 процента до 12,5 процента от таможенной стоимости самолета.

Казахстан мотивировал иницативу развитием мультимодального транзитного хаба. Она затрагивает освобождение импорта грузовых воздушных судов от таможенных пошлин и налогов грузовых воздушных судов. Страны ЕАЭС поддержали предложение — беспошлинный режим будет действовать 12 лет.

По оценке Минторга РК, потребность казахстанских перевозчиков составляет 130 грузовых бортов.