Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами

Экс-президент Алмазбек Атамбаев сам решит, когда и в каком формате ему извиняться перед журналистами. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, бывший глава государства выразил готовность попросить прощения у сотрудников СМИ, в частности у Дины Масловой, в частной беседе с журналистом Махинур Ниязовой. «Но когда это произойдет, я сказать не могу. Перед Махинур Ниязовой он уже извинился», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Отметим, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, очень любил выяснять отношения со СМИ через суды. Он подал в суд на сайт Zanoza.kg, ее учредителей Нарына Айыпа и Дину Маслову. Общая сумма исковых требований составила 27 миллионов сомов. Он же потребовал взыскать через суд с журналиста Дайырбека Орунбекова два миллиона сомов. Спустя полгода после своего ухода с поста главы государства от материальных претензий Алмазбек Атамбаев отказался.