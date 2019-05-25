Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами

Экс-президент Алмазбек Атамбаев сам решит, когда и в каком формате ему извиняться перед журналистами. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.
Читайте по теме
Отметим, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, очень любил выяснять отношения со СМИ через суды. Он подал в суд на сайт Zanoza.kg, ее учредителей Нарына Айыпа и Дину Маслову. Общая сумма исковых требований составила 27 миллионов сомов. Он же потребовал взыскать через суд с журналиста Дайырбека Орунбекова два миллиона сомов. Спустя полгода после своего ухода с поста главы государства от материальных претензий Алмазбек Атамбаев отказался.