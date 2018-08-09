Чиновника мэрии Бишкека уволили. Обматерил журналистов

Сотрудника Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Рустама Бейшеналиева, который нагрубил журналистам, уволили. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook руководитель пресс-службы мэрии Калперизат Айдарбекова.

Ранее журналист ОТРК Бурулай Пусурманкулова опубликовала видео, где работник управления грубит журналистам, нецензурно выражается, отталкивает микрофон и рекомендует девушкам «юбку сначала на штаны поменять». Инцидент произошел 8 августа.

Глава пресс-службы мэрии сообщила, что сотрудник управления уволен по приказу руководства на основании решения комиссии по этике.