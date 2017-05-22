Правозащитники судятся с Алмазбеком Атамбаевым

Верховный суд рассмотрит сегодня иск о защите чести и достоинства главы Правозащитного движения «Бир дуйно» Толекан Исмаиловой к президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Отметим, в мае 2016 года Алмазбек Атамбаев в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню матери, раскритиковал Толекан Исмаилову и главу Правозащитного центра «Кылым шамы» Азизу Абдирасулову, назвав их «грантоедами» и обвинив в попытке дестабилизации в стране.

Правозащитники обратились в Первомайский райсуд Бишкека с исковым заявлением и потребовали взыскать с ответчика 10 миллионов сомов в качестве возмещения материального ущерба. Однако суды первой и второй инстанций отказали им в удовлетворении иска.

Представитель главы государства Алма Османова ранее подчеркивала, что истцы неправильно поняли президента: на самом деле он их хвалил и указывал, что они хорошо отрабатывают гранты.

Сегодня иск рассматривает Верховный суд Кыргызстана. Фото- и видеосъемку суд журналистам разрешил, но с оговоркой: запрещено снимать судейскую коллегию и представителей ответчика.