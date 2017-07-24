Топ-15 цитат президента Алмазбека Атамбаева на встрече с журналистами

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал традиционную летнюю пресс-конференцию. Глава государства отвечал на вопросы журналистов почти 3,5 часа. Отметим, что это была последняя летняя встреча с журналистами. Традиционно президент говорил много и эмоционально. ИА «24.kg» собрало самые яркие цитаты президента, которые, безусловно, уйдут в народ.

1 О «Русгидро» и чехах

«Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»», - заявил Алмазбек Атамбаев в самом начале встречи, комментируя скандал вокруг чешской компании Liglass Trading.

2 Тяжелые шесть лет президентства

Подводя итоги президентства, он признался, что шесть лет тянулись долго, а иногда и бесконечно. В этот момент и прозвучала фраза в адрес бывших соратников, пока еще скромная, глава государства пытался сдерживаться в своих оценках.

Все силовые структуры временщики доверили Бекназарову, которому я бы ничего не доверил. Алмазбек Атамбаев

3 О дерьме

«Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло, как всегда, ушло после выборов», — эмоционально высказался президент, вспомнив слово, за которое его уже однажды упрекали. Но Алмазбек Атамбаев ответил, что оно хоть и грубое, но вполне литературное.

4 О величии кыргызского народа

Не обошлось без упоминания истории и величия кыргызского народа. Алмазбек Атамбаев много говорил о прошедшей накануне конференции «Алтайская цивилизация» и важности сохранения общей истории всеми народами алтайской группы.

Когда многих наций еще не было, у кого, может быть, сейчас есть деньги, кыргызские ханы переписывались с императорами Китая. Алмазбек Атамбаев

5 О переходе на латиницу

Еще одна важная тема, которую затронул глава государства во время пресс-конференции, касалась сохранения кириллицы. Алмазбек Атамбаев уже неоднократно заявлял, что против перехода на латиницу.

Все, что говорят о том, что переход на латиницу нужен для улучшения положения в экономике, — бред. Эмоционально отстаивал свою точку зрения Алмазбек Атамбаев

6 О честности

Алмазбек Атамбаев несколько раз подчеркнул, что скрывать ему нечего. А затем последовала фраза, которая точно запомнится надолго.

7 О Конституции

Говоря о будущем страны, президент Кыргызстана не мог не отметить, что стабильность стала возможной, в том числе благодаря поправкам в Основной закон страны. При этом он не упустил возможности в очередной раз уколоть своих оппонентов.

8 Об Эркине Мамбеталиеве

Пришлось Алмазбеку Атамбаеву комментировать и задержание своего бывшего телохранителя Эркина Мамбеталиева. Тема для главы государства болезненная. Ведь именно на нечистых на руку и не дружных с законом соратников ему часто указывают противники. Правда, сам Алмазбек Атамбаев посоветовал не бороться с ним такими методами.

Как говорят, танки грязи не боятся. Я не пощажу тех, кто будет предпринимать попытки очернить меня. Алмазбек Атамбаев

9 О 13 мая 2010 года

Следующее откровение последовало после вопроса об уголовном деле против лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева по делу о MegaCom. Президент бурно отреагировал на просьбу рассказать, что он делал 13 мая 2010 года, когда главный социалист страны якобы вымогал взятку в $1 миллион у российского бизнесмена Алексея Модина.

Сейчас вот они все говорят, что вспомнили, что делали 13 мая. Но 12-го никого из них не было. Все попрятались как крысы. Алмазбек Атамбаев

10 О резкости

Президент попросил журналистов не обижаться на его резкие выпады.

11 О Zanoza.kg

Президент, к слову, извинялся не зря. Нелестные высказывания из его уст летели не только в адрес противников и бывших соратников. Досталось и журналистам.

Вот часто читаю: «…говорит ряд изданий». Это не ряд изданий, это желтая… опять хочется назвать литературным, но грубым словом, пахнет хуже некуда. Алмазбек Атамбаев о своей судебной тяжбе с изданием Zanoza

12 О религии

Не обошлось и без разговоров о религии и ее влиянии на общество. Алмазбек Атамбаев уверен, что бороться с радикализмом и экстремизмом нужно с помощью образования. При этом президент считает, что многие религиозные фанатики на самом деле ничего не знают об истинном исламе.

Эти недоумки, которые кого-то учат, они же не знают Корана. Они его не читали, они и арабского не знают, не понимают, что написано. Алмазбек Атамбаев

13 О безопасности на дорогах

«Аварии идут с человеческими жертвами, «золотая молодежь» дает деньги, просто откупается, дело закрывается. Они могут смело давить следующего», — заявил Алмазбек Атамбаев, комментируя дорожную безопасность в стране.

14 О выборах

До президентских выборов 2,5 месяца. Алмазбек Атамбаев готов освободить место будущему президенту без лишних скандалов и проблем. Подумал глава государства и о том, чем займется, выйдя в отставку.

После президентства я не буду на какой-либо должности. У меня аллергия на должности, но я готов помочь будущему президенту и новому руководству. Алмазбек Атамбаев

15 О семье Бакиевых

Алмазбек Атамбаев порадовал хорошей новостью. Наказание для Макима Бакиева все же будет, несмотря на отзыв заявлений из судов. Подробностей не уточнил. Президент признал, что жалеет о том, что наказать бывшего президента страны и его окружение так сложно.