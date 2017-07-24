Топ-15 цитат президента Алмазбека Атамбаева на встрече с журналистами

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал традиционную летнюю пресс-конференцию. Глава государства отвечал на вопросы журналистов почти 3,5 часа. Отметим, что это была последняя летняя встреча с журналистами. Традиционно президент говорил много и эмоционально. ИА «24.kg» собрало самые яркие цитаты президента, которые, безусловно, уйдут в народ.
1О «Русгидро» и чехах
«Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»», - заявил Алмазбек Атамбаев в самом начале встречи, комментируя скандал вокруг чешской компании Liglass Trading.
2Тяжелые шесть лет президентства
Подводя итоги президентства, он признался, что шесть лет тянулись долго, а иногда и бесконечно. В этот момент и прозвучала фраза в адрес бывших соратников, пока еще скромная, глава государства пытался сдерживаться в своих оценках.
Все силовые структуры временщики доверили Бекназарову, которому я бы ничего не доверил.Алмазбек Атамбаев
3О дерьме
«Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло, как всегда, ушло после выборов», — эмоционально высказался президент, вспомнив слово, за которое его уже однажды упрекали. Но Алмазбек Атамбаев ответил, что оно хоть и грубое, но вполне литературное.
4О величии кыргызского народа
Не обошлось без упоминания истории и величия кыргызского народа. Алмазбек Атамбаев много говорил о прошедшей накануне конференции «Алтайская цивилизация» и важности сохранения общей истории всеми народами алтайской группы.
Когда многих наций еще не было, у кого, может быть, сейчас есть деньги, кыргызские ханы переписывались с императорами Китая.Алмазбек Атамбаев
5О переходе на латиницу
Еще одна важная тема, которую затронул глава государства во время пресс-конференции, касалась сохранения кириллицы. Алмазбек Атамбаев уже неоднократно заявлял, что против перехода на латиницу.
Все, что говорят о том, что переход на латиницу нужен для улучшения положения в экономике, — бред.Эмоционально отстаивал свою точку зрения Алмазбек Атамбаев
6О честности
Алмазбек Атамбаев несколько раз подчеркнул, что скрывать ему нечего. А затем последовала фраза, которая точно запомнится надолго.
7О Конституции
Говоря о будущем страны, президент Кыргызстана не мог не отметить, что стабильность стала возможной, в том числе благодаря поправкам в Основной закон страны. При этом он не упустил возможности в очередной раз уколоть своих оппонентов.
8Об Эркине Мамбеталиеве
Пришлось Алмазбеку Атамбаеву комментировать и задержание своего бывшего телохранителя Эркина Мамбеталиева. Тема для главы государства болезненная. Ведь именно на нечистых на руку и не дружных с законом соратников ему часто указывают противники. Правда, сам Алмазбек Атамбаев посоветовал не бороться с ним такими методами.
Как говорят, танки грязи не боятся. Я не пощажу тех, кто будет предпринимать попытки очернить меня.Алмазбек Атамбаев
9О 13 мая 2010 года
Следующее откровение последовало после вопроса об уголовном деле против лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева по делу о MegaCom. Президент бурно отреагировал на просьбу рассказать, что он делал 13 мая 2010 года, когда главный социалист страны якобы вымогал взятку в $1 миллион у российского бизнесмена Алексея Модина.
Сейчас вот они все говорят, что вспомнили, что делали 13 мая. Но 12-го никого из них не было. Все попрятались как крысы.Алмазбек Атамбаев
10О резкости
Президент попросил журналистов не обижаться на его резкие выпады.
11О Zanoza.kg
Президент, к слову, извинялся не зря. Нелестные высказывания из его уст летели не только в адрес противников и бывших соратников. Досталось и журналистам.
Вот часто читаю: «…говорит ряд изданий». Это не ряд изданий, это желтая… опять хочется назвать литературным, но грубым словом, пахнет хуже некуда.Алмазбек Атамбаев о своей судебной тяжбе с изданием Zanoza
12О религии
Не обошлось и без разговоров о религии и ее влиянии на общество. Алмазбек Атамбаев уверен, что бороться с радикализмом и экстремизмом нужно с помощью образования. При этом президент считает, что многие религиозные фанатики на самом деле ничего не знают об истинном исламе.
Эти недоумки, которые кого-то учат, они же не знают Корана. Они его не читали, они и арабского не знают, не понимают, что написано.Алмазбек Атамбаев
13О безопасности на дорогах
«Аварии идут с человеческими жертвами, «золотая молодежь» дает деньги, просто откупается, дело закрывается. Они могут смело давить следующего», — заявил Алмазбек Атамбаев, комментируя дорожную безопасность в стране.
14О выборах
До президентских выборов 2,5 месяца. Алмазбек Атамбаев готов освободить место будущему президенту без лишних скандалов и проблем. Подумал глава государства и о том, чем займется, выйдя в отставку.
После президентства я не буду на какой-либо должности. У меня аллергия на должности, но я готов помочь будущему президенту и новому руководству.Алмазбек Атамбаев
15О семье Бакиевых
Алмазбек Атамбаев порадовал хорошей новостью. Наказание для Макима Бакиева все же будет, несмотря на отзыв заявлений из судов. Подробностей не уточнил. Президент признал, что жалеет о том, что наказать бывшего президента страны и его окружение так сложно.
Жаль, что нет кыргызского «Моссада», иначе бы нашли Жаныша Бакиева и наказали.Алмазбек Атамбаев