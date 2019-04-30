Митинг против добычи урана. Общественные телеканалы игнорируют протесты

Общественные телеканалы Кыргызстана игнорируют митинги против добычи урана. Об этом на митинге Партии зеленых сообщил гражданский активист Марат Мусуралиев.

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Он отметил, что общественные телеканалы в новостных программах не показали протесты ни на Иссык-Куле, ни в Бишкеке.

«Они игнорируют столь важные мероприятия. Но митинги не остановятся. Пока не примут мораторий, мы будем поддерживать все протесты против добычи урана», — заявил Марат Мусуралиев.

Партия зеленых намерена продолжить митинг и на майских праздниках.

Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

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Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.