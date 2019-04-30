Митинг против добычи урана. Общественные телеканалы игнорируют протесты

Общественные телеканалы Кыргызстана игнорируют митинги против добычи урана. Об этом на митинге Партии зеленых сообщил гражданский активист Марат Мусуралиев.
Он отметил, что общественные телеканалы в новостных программах не показали протесты ни на Иссык-Куле, ни в Бишкеке.
«Они игнорируют столь важные мероприятия. Но митинги не остановятся. Пока не примут мораторий, мы будем поддерживать все протесты против добычи урана», — заявил Марат Мусуралиев.
Партия зеленых намерена продолжить митинг и на майских праздниках.
Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.