16:29
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Власть

Депутат связывает рост онкозаболеваний с ураном. В Минприроды отрицают

На парламентском заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Айсулуу Мамашова заявила, что сегодня много граждан страдают от онкологических болезней. Всему виной, по ее мнению, урановые отвалы.

«Одна из причин онкологических болезней — это экологическая ситуация. В Майлуу-Суу, на Иссык-Куле, где есть урановые отвалы, там конкретно много болеющих, среди них есть и дети. Майлуу-Суу экологически небезопасное место», — отметила нардеп.

Министр природных ресурсов Мелис Тургунбаев заявил, что сегодня нет научных доказательств, что из-за урана увеличилось число онкобольных.

«Природный уран не оказывает вред здоровью. Есть заключение Минздрава. До этого провели исследование с участием всех министерств», — сказал чиновник.

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева рассказала, что ранее Минздрав создал межведомственную рабочую группу. Проведено исследование почвы, воды и воздуха в Кызыл-Омполе.

Отметим, в конце февраля президент Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, ведь необходимо знать о типах ископаемого и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.

«Наш уран — сырье и не является опасным в таком состоянии. Опасаться надо обогащенного для определенных целей урана. При этом мы должны быть осторожны и воздерживаться от заявлений о том, что наш уран абсолютно безвреден. После его отделения при хранении и транспортировке, конечно, мы должны быть очень осторожны. Специалисты должны проявлять максимальную бдительность в этом вопросе», — сказал глава государства.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о правонарушениях, Закон «О недрах») и признании утратившим силу Закона «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» в Жогорку Кенеш поступил в середине мая. Нормативно-правовой акт инициирован кабинетом министров.

Добавим, что весной 2019 года Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения в Иссык-Кульской области. Итогом акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295229/
просмотров: 1865
Версия для печати
Материалы по теме
Урановая правда. Стоит ли добывать уран в Кыргызстане
Эксперт рассказал, как будут добывать уран в Кызыл-Омполе
Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
«Росатом» займется реабилитацией территорий Кыргызстана после добычи урана
Добыча урана на Иссык-Куле: вопросов больше, чем ответов
Когда вылечить невозможно, или Почему кыргызстанцы страдают от болей
Запрет на добычу урана. На Кыргызстан подали в суд на $63 миллиона
Даже воду для инъекций покупают сами. В НЦОМиД для онкобольных нет лекарств
Кара-Балтинский горнорудный комбинат хотят обанкротить. Профсоюз против
Страну наводнили некачественные лекарства — родители онкобольных детей
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, в&nbsp;каком городском автобусе можно с&nbsp;ним встретиться Мэр Бишкека рассказал, в каком городском автобусе можно с ним встретиться
В&nbsp;Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов
Балбака Тулобаева обвинили в&nbsp;намерении продать родину. Он&nbsp;пригрозил судом Балбака Тулобаева обвинили в намерении продать родину. Он пригрозил судом
Бакыт Тыналиева ушла с&nbsp;поста председателя Национальной аттестационной комиссии Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
31 мая, пятница
16:14
Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на террито...
16:01
С цифровым ID-паспортом теперь можно летать внутри Кыргызстана
15:45
Разработана Национальная программа развития футбола в Кыргызстане
15:41
Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
15:26
Должностные лица Минкультуры присвоили деньги участников Игр кочевников