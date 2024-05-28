Депутат связывает рост онкозаболеваний с ураном. В Минприроды отрицают

На парламентском заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Айсулуу Мамашова заявила, что сегодня много граждан страдают от онкологических болезней. Всему виной, по ее мнению, урановые отвалы.

«Одна из причин онкологических болезней — это экологическая ситуация. В Майлуу-Суу, на Иссык-Куле, где есть урановые отвалы, там конкретно много болеющих, среди них есть и дети. Майлуу-Суу экологически небезопасное место», — отметила нардеп.

Министр природных ресурсов Мелис Тургунбаев заявил, что сегодня нет научных доказательств, что из-за урана увеличилось число онкобольных.

«Природный уран не оказывает вред здоровью. Есть заключение Минздрава. До этого провели исследование с участием всех министерств», — сказал чиновник.

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева рассказала, что ранее Минздрав создал межведомственную рабочую группу. Проведено исследование почвы, воды и воздуха в Кызыл-Омполе.

Отметим, в конце февраля президент Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, ведь необходимо знать о типах ископаемого и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.

«Наш уран — сырье и не является опасным в таком состоянии. Опасаться надо обогащенного для определенных целей урана. При этом мы должны быть осторожны и воздерживаться от заявлений о том, что наш уран абсолютно безвреден. После его отделения при хранении и транспортировке, конечно, мы должны быть очень осторожны. Специалисты должны проявлять максимальную бдительность в этом вопросе», — сказал глава государства.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о правонарушениях, Закон «О недрах») и признании утратившим силу Закона «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» в Жогорку Кенеш поступил в середине мая. Нормативно-правовой акт инициирован кабинетом министров.

Добавим, что весной 2019 года Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения в Иссык-Кульской области. Итогом акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.