Добыча урана. На Кызыл-Омполе проведут доразведку запасов

«Закон о снятии моратория (на добычу урана. — Прим. 24.kg) только что принят, теперь мы думаем провести там разведывательные работы, поисковые работы, доразведку надо делать с помощью государственной компании», — заявил журналистам министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев.

По его словам, раньше лицензией на разработку Кызыл-Омпола владела частная компания. Но она не будет предъявлять претензий и требовать возврата лицензии.

«Этот вопрос мы решили, у нее была лицензия, но они ничего не делали. Условия лицензионного соглашения не соблюдали. Они это знают. Поэтому мы в рамках закона передали государству лицензию. Сейчас идет подготовка проекта, в течение года может начаться работа», — сказал Мелис Тургунбаев.

«Когда будет готово технико-экономическое обоснование по этому проекту, только тогда мы сможем сказать, что государство само будет разрабатывать это месторождение или будет привлекать инвесторов. Но мы надеемся, что это будет государственная компания, которая от и до будет разрабатывать месторождение. Сейчас нужно сделать доразведку и понять, что там. Какой объем работы нужно делать. Поэтому ответить сможем только после ТЭО, по переработке тоже только после него», — заключил он.

Ранее компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Компания тогда приостановила работу до изменения обстановки. Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.

Весной 2019-го Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях, Закон «О недрах») и признании утратившим силу Закона «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» в Жогорку Кенеш поступил в середине мая. Нормативный правовой акт инициирован кабинетом министров.