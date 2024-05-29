Урановая правда. Стоит ли добывать уран в Кыргызстане

Краткий экскурс в историю

Сама история добычи урана в Кыргызстане насчитывает ни одно десятилетие. По понятным причинам во времена Советского Союза особо не афишировалось, что Кыргызская Республика была важным звеном ядерного комплекса советской империи. Конечно, советские граждане — жители Кыргызстана слышали про закрытые городки, так называемые «почтовые ящики», Майли-Суу, Мин-Куш, Каджи-Сай и другие, куда въезд простым смертным был строго запрещен, но не предполагали, что за высокими заборами и строгой пропускной системой добывают стратегическое для советского автопрома сырье — уран. Но даже тогда слухами, как говорится, земля полнилась. Рассказывали, что на территории закрытых охраняемых поселений можно купить любой советский дефицит, потому что снабжение шло напрямую из Москвы, что заработные платы там на порядок выше, а в подземных шахтах, непосредственно на добыче урана работают заключенные, чуть ли не немецкие военнопленные. Последнее, кстати, было неправдой. Дороги, дома и другие объекты рядом с урановыми месторождениями, действительно, строили военнопленные. Но вот все работы по добыче урана были строго засекречены и на всех уровнях осуществлялись только советскими гражданами с безупречной биографией. Большинство работающих на добыче урана до конца так и не знали, что непосредственно добывают. Чаще всего легендой для рабочих была добыча металлов, например свинца.

Фото varandej.livejournal.com. Старая урановая шахта с железнодорожным подъездом в Майли-Суу

К слову, в Советской Киргизии были испробованы все известные технологии добычи урана.

Впрочем, почти на всех объектах добыча урана была прекращена еще в советский период. Шахты и рудники законсервированы, а бывшим «закрытым» городкам пытались дать вторую жизнь. В Майли-Суу был построен электоламповый завод, в Каджи-Сае — электротехнический, а в Мин-Куше — завод «Оргтехника».

Осталось в наследство Кыргызстану от советского оборонпрома и проблема хвостохранилищ и отвалов.

Существует пять основных урановых могильников в Майли-Суу, Кара-Балте, Мин-Куше, Каджи-Сае и Ак-Тюзе. Однако по сведениям из разных источников, всего на территории Кыргызстана расположено 92 объекта захоронений радионуклеидных и токсичных отходов. Из них 34 — непосредственно с радиоактивными отходами. По утверждениям специалистов, в наших хвостохранилищах сейчас есть где-то 10 процентов урана. Кроме урана, там есть еще и такой высокорадиоактивный элемент, как радий, период полураспада которого — 1 тысяча 600 лет. Вплоть до развала Советского Союза хвостохранилища и отвалы находились под особым контролем. Были огорожены по периметру колючей проволокой, везде были установлены знаки радиоционной опасности и кое-где даже были «вышки» с вооруженными солдатами. С началом независимости хвостохранилища и отвалы перешли на баланс МЧС, у которого не было средств заниматься охраной объектов. В результате колючую проволоку местное население благополучно срезало, шахты раскопали и до последнего времени там можно было встретить искателей цветных и черных металлов.

Фото varandej.livejournal.com. За колючей проволокой одно из хвостохранилищ в Майли-Суу

На хвостохранилищах пасется скот, а радиоактивные отвалы, например, в Майли-Суу население и вовсе приспособило под огороды. Радиацию ведь не слышно и не видно. И ее опасность сразу невозможно почувствовать. Поэтому и инстинкт самосохранения не работает. Старожилы Майли-Суу рассказывают, что в конце 90-х практически на въезде в город на одном из отвалов местные власти построили летний кинотеатр. И только после того, как посетители начали массово жаловаться на головную боль и тошноту, кинотеатр закрыли.

Впрочем, при хорошей консервации территория отвалов вполне может использоваться человеком. Например, в Германии, на месте законсервированных отвалов сегодня расположены парки и гольф-клубы.

В 2009 году правительство Кыргызстана обратилось за помощью к мировому сообществу, чтобы решить проблему хвостохранилищ. Европейский Союз пошел навстречу, и были выделены средства на оценку рисков. Была развернута целая исследовательская программа. Но до сих пор проблема не решена. Многие хвостохранилища в Кыргызстане находятся в оползневой зоне и в зоне сейсмической опасности, а значит, представляют угрозу для экологии всего региона.

Фото varandej.livejournal.com. Одно из модернизированных хвостохранилищ в Майли-Суу

А как у них

Сегодня уран добывают в 28 странах мира. Но основные запасы принадлежат 10 государствам, среди которых Кыргызстана нет. Эти страны и делят 90 процентов уранового рынка. Среди этих стран — лидеров по месторождениям и добычи урана – Австралия, Нигер, ЮАР, Китай, США, Канада, Бразилия и Намибия. Есть в этом списке и наши партнеры по Евразийскому союзу и СНГ – Казахстан и Россия. На территории Казахстана находятся 16 месторождений урана, или 11,81 процента от общей доли запасов в мире. Доля России в мировой урановой промышленности составляет 9,15 процента. Уран добывают тремя способами: карьерным, шахтным и так называемым методом подземного выщелачивания. Последний метод считается самым безопасным для человека и окружающей среды. Только этот метод используют, например, в соседнем Казахстане.

Кстати, по поступлениям в бюджет урановая отрасль у наших соседей уступает разве что нефтедобыче.

В России 93 процента урана добывают на месторождениях в Читинской области шахтным и карьерным способом. И только на месторождениях в Бурятии и Кургане так же, как в Казахстане, используют метод подземного выщелачивания.

У нас сегодня

Атомная энергетика во всем мире развивается и нуждается в уране, а разведанные запасы сокращаются.

В конце июля 2023 года в Нигере, седьмом по величине производителе урана в мире и втором после Намибии, на африканском континенте, произошел военный переворот. Одним из первых заявлений хунты стало заявление о прекращении экспорта урана во Францию. 75 процентов электроэнергии Франции обеспечивают атомные электростанции, поэтому мятеж в Нигере вызвал жесткую реакцию французского правительства и заставил срочно искать другие опции.

На фоне нестабильности в Африке и проблем с Россией, поставки сырья из которой Запад стремится максимально сократить, объясним повышенный интерес инвесторов к урановому потенциалу Казахстана.

Появился шанс и у Кыргызстана сказать свое слово в урановом бизнесе. Добывать уран — это экономически выгодно, и у страны может быть еще одна стабильная статья доходов сродни Кумтору. Главное – не делать из всего, связанного с ураном в Кыргызстане, тайну.

Например, в соседнем Казахстане, несмотря на то что уран — это стратегическое сырье и работы по его добыче и обработке находятся под грифом «секретно», государственные структуры организовывают дни открытых дверей на предприятия «Казатома». Туда приглашают журналистов, блогеров и представителей гражданского общества. Обоснованная открытость в подобных случаях помогает поддерживать диалог с обществом и местными жителями, имеющими право знать правду.