Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента

Садыр Жапаров лично ответил казахстанской блогерше Анастасии Ахметовой на ее провокационное видео о якобы заинтересованности «французского ответвления» семьи Ротшильдов в добыче урана на территории Кыргызстана. Ахметова сослалась на российского эксперта Никиту Мендковича, известного своими экстравагантными и манипулятивными прогнозами в отношении Центральной Азии.

Президент опроверг утверждения о Ротшильдах и подчеркнул, что не позволит «сеять раздор и подстрекать кыргызстанцев», тем более прикрываясь псевдозаботой об озере Иссык-Куль.

Но это, как говорят, лишь «цветочки», «ягодки» впереди.

Короткое расследование 24.kg

Начнем с того, что тему Ротшильдов активно раскачивают практически все пророссийские Telegram-каналы, работающие на КР и другие страны региона. После встречи главы кабмина Акылбека Жапарова с Ариэль Ротшильд, членом правления компании Rotschild & Co. в Бишкеке, а потом и в апреле в Вашингтоне, «тень» Ротшильдов, как нарратив, энергично продвигается всей пророссийской «сеткой» Telegram-каналов. Причем не только направленных непосредственно на центральноазиатские республики. Например, 20 апреля Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал текст «О попытке дестабилизировать ситуацию в Киргизии». В нем тоже упоминаются те самые Ротшильды как одни из «главных бенефициаров от европейских инвестиций в киргизскую добывающую промышленность».

Напомним, что «Рыбарь» — популярный военный Telegram-канал, у которого более миллиона подписчиков. Его создателем является бывший сотрудник Министерства обороны РФ Михаил Звинчук, а одним из авторов — политтехнолог Денис Щукин, связанный с покойным Евгением Пригожиным. В общем, ответить на вопрос, кому выгоден «вброс» про Ротшильдов, очевиден. Так же, как цель такой «заинтересованности», — значит кто-то сам хочет заниматься добычей урана в Кыргызстане и пытается убрать потенциальных конкурентов.

Что касается казахстанской блогерши Анастасии Ахметовой, то ее видео тоже явно по следам все той же «методички».

Анастасия Ахметова стала известна в Казахстане, когда накануне 9 мая 2015 года опубликовала видео в солдатской пилотке времен Великой Отечественной войны.

Фото из интернета. Анастасия Ахметова

Ее активность усилилась в 2022-м. В январе блогерша попала в базу сайта «Миротворец» с формулировкой: «Антиукраинская пропаганда. Распространение кремлевской пропаганды».

В декабре 2022 года Анастасия Ахметова распространила в Сети доклад «Неоколониализм в Казахстане: проблемы и решения». В нем блогерша продвигала знакомые всем, кто смотрит российское телевидение и читает прокремлевские медиа, нарративы про Запад, который «методично и последовательно реализует создание «дуги нестабильности» с целью ослабления своих геополитических врагов — России, Ирана и Китая».

На речевые обороты, не свойственные «эксперту по брендингу», как она сама себя называет, обратили внимание в казахстанском сегменте социальных сетей. Там Анастасия Ахметова имеет репутацию прокремлевского пропагандиста.

Что касается видео про Кыргызстан, то его блогерша опубликовала 20 мая.

А 21 мая тему подхватил паблик «Кыргызский форпост», разместивший текст под заголовком «Кому нужен киргизский уран, или Как у наших финансистов дебет с кредитом не сходится». В тексте есть ссылка все на того же Мендковича. Вероятно, поэтому он очень схож с текстом Анастасии Ахметовой. Как говорится, почувствуйте разницу:

«Кыргызский форпост»: «Получить права на месторождение урана на Иссык-Куле хочет компания «Ротшильд и ко» (французская ветка клана Ротшильдов), которую поддерживают МИД и разведка Великобритании. Также она претендует на Кара-Балтинский горнорудный комбинат.

Зачем им это? Пророком быть не надо — не допустить Китай и Россию до месторождения».

Анастасия Ахметова: «Получить право на разработку урана жаждет французская ветка клана Ротшильдов, пользующаяся поддержкой МИДа и разведкой Британии. Также она претендует на Кара-Балтинский горнорудный комбинат».

Ответ президента Кыргызстана «женщине-блогеру», как он называет Анастасию Ахметову, довольно жесткий. Нужно ли, вообще, было реагировать главе государства на видео, набравшее 3 тысячи просмотров, — вопрос спорный. С одной стороны, не царское это дело. С другой — его можно рассматривать как сигнал тем, кто затевает подобные информационные «войнушки».