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Экономика

В Кыргызстане 12 действующих лицензий на поиск и разведку урана

В Кыргызстане насчитали 12 действующих лицензий на поиск и разведку урана. Об этом говорится на сайте Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

В таблице действующих лицензий значится, что всего в стране выдали 20 таких лицензий. Однако действуют только 12. Двумя лицензиями на разведку урана в Панфиловском и Иссык-Атинском районах Чуйской области владеет Mineral Explorer. Лицензии действуют до 2023 и 2024 годов.

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ОсОО «Экслибрис Групп» принадлежит лицензия на поиск золота, ниобия, редкоземельных металлов и урана в Джеты-Огузском районе. Она действует до 25 декабря 2019-го. ОсОО «Ант Компани» владеет двумя лицензиями на поиск ванадия, молибдена, редкоземельных металлов и урана в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Обе лицензии действуют до 2020 года.

ОсОО «Карасай Кен» принадлежат сразу четыре лицензии, связанные с ураном. Все они действуют до конца 2020-го. В Алайском районе Ошской области у компании есть две лицензии на поиск вольфрама, золота, меди, ртути, свинца, серебра, сурьмы и урана. В Чаткальском районе Джалал-Абадской области компания ищет золото, медь, ртуть, свинец, серебро, сурьму, уран и цинк. В Баткенском районе занимается поиском вольфрама, золота, меди, ртути, свинца, серебра, сурьмы, урана и цинка.

ОсОО «Аян Инвест» до 2022 года будет заниматься разведкой урана в Иссык-Атинском районе, ЗАО «Примера Групп Инк.» до 2026-го владеет лицензией на разведку урана в Ак-Суйском районе. ОсОО «Кызылсуу Кек» получила лицензию до 2022 года на поиск золота, ртути, сурьмы и урана в Ошской области.
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